Geregelter Spielbetrieb sichergestellt

„Der Spielbetrieb ist sichergestellt“, erklärt der BFV zur Schiedsrichter-Situation um Fußballkreis Tauberbischofsheim. Verantwortliche von Fußballkreis, Schiedsrichterausschuss und des BFV führten nach dem Rücktritt der Vorstandsmitglieder der Kreisschiedsrichtervereinigung Tauberbischofsheim erfolgreiche Gespräche zur kommissarischen Neubesetzung des Ausschusses. Nach dem Rücktritt hatte der Vorstand des Fußballkreises um den Vorsitzenden Georg Alter die Verantwortung übernommen. Erstes Ergebnis: Bis Rundenende bilden Peter Weingärtner als Kreisschiedsrichter-Obmann, Fatih Icli als Stellvertreter, Alexander Drach als Schiedsrichter-Lehrwart sowie Andy Grüßung und Carsten Reinhart als Spielverteiler zunächst kommissarisch den Kreisschiedsrichter-Ausschuss. „Wir sind froh und dankbar, in so kurzer Zeit ein Team gefunden zu haben, welches einen geregelten Spielbetrieb im Kreis sicherstellt“, betont Alter. Unterstützung erhalten die Schiri-Verantwortlichen in Tauberbischofsheim von Verband und Verbandsschiedsrichter-Ausschuss, das sicherten BFV-Vizepräsident Rüdiger Heiß und Verbands-Schiedsrichter-Obmann Rolf Karcher zu. Bei den Schiedsrichterversammlungen am 6. und 13. Mai werden die Schiedsrichter persönlich über die neue Besetzung des Ausschusses informiert. Nach dem Rundenende wird Anfang Juni eine SR-Kreisvollversammlung in Uissigheim stattfinden, bei der der neue Kreisschiedsrichter-Ausschuss bis zum Kreistag 2020 gewählt wird. bfv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019