Gleich vier Lokalkämpfe: Die Liga ganz im Derby-Fieber

Während die erste Mannschaft der SGM Weikersheim/Schäftersheim im Topspiel der Kreisliga A3 Hohenlohe in allerletzter Minute noch einen Punkt rettete, geriet die Zweite im Gipfeltreffen mit dem TSV Hohebach in der Nachspielzeit noch auf die Verliererstraße und musste die Tabellenführung an ihren Gast abtreten. Dieser muss sie jetzt im Heimspiel gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren verteidigen. Der Tabellenzweite tritt gleichzeitig im benachbarten Mulfingen gegen die Zweite des Bezirksligisten an, die zuletzt mit einem 1:1 in Wachbach ihre Auswärtsstärke unter Beweis stellte. Die anderen vier Begegnungen des neunten Spieltages sind durchweg Lokalkämpfe. Drei Nachbarschaftsduelle finden im Altkreis Mergentheim statt: Der SV Rengershausen erwartet nach seiner 0:6-Klatsche in Blaufelden den SV Wachbach II, der TSV Laudenbach nach dem Last-Minute-1:0-Sieg in Schrozberg die SGM Markelsheim/Elpersheim II, die dem SV Harthausen ein torloses Remis abtrotzte. Letzterer muss nun zum TSV Althausen/Neunkirchen, den der überraschende 2:1-Auswärtssieg in Billingsbach weiter Auftrieb gegeben haben dürfte. Auch den Billingsbachern steht mit dem Gastspiel des TSV Blaufelden ein Derby ins Haus. Spielfrei ist der TSV Schrozberg.

TSV Althausen/Neunkirchen – SV Harthausen: Der in dieser Saison schon mehrfach arg gebeutelte TSV Althausen/Neunkirchen ließ am Sonntag mit einem 2:1-Erfolg beim (vermeintlichen?) Titelkandidaten FC Billingsbach aufhorchen, während der SV Harthausen an der ehemaligen Wirkungsstätte seines Trainers Harald Ott in Elpersheim gegen die Zweite der SGM nicht über ein mageres 0:0 hinauskam und damit seine große Anfälligkeit auf Gegners Platz bestätigte. Tut sich der Tabellendritte nun auch in Neunkirchen schwer? Die Gastgeber haben durch ihre jüngsten beiden Siege wieder Selbstvertrauen gewonnen und wollen dies gegen den Lokalrivalen unter Beweis stellen.

TSV Hohebach – SGM Creglingen II/Bieberehren: Der TSV Hohebach hatte am Sonntag in Schäftersheim das glückliche Ende für sich und knöpfte der SGM im Spitzenspiel durch den Siegtreffer in allerletzter Minute die Tabellenführung ab. Diese müssen die nach wie vor ungeschlagenen Jagsttäler nun vor eigenem Publikum gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren verteidigen, die nach gutem Saisonstart ihre vergangenen beiden Spiele gegen Harthausen und Laudenbach verloren hat und auf Rang 7 zurückgefallen ist. Der Abstand der Gäste zum Tabellenführer beträgt allerdings lediglich vier Punkte. Im Vorjahr waren die Taubertäler in Hohebach chancenlos. Man darf davon ausgehen, dass der TSV am Sonntag mehr Mühe haben wird.

TSV Laudenbach – SGM Markelsheim/Elpersheim II: Die SGM Markelsheim/Elpersheim II rang am vergangenen Wochenende dem Favoriten aus Harthausen ein torloses Unentschieden ab und will nun auch im nächsten Derby den Aufwärtstrend dieser Saison bestätigen. Dieser spiegelt sich in der Tabelle zwar nicht richtig wider, gibt den Gastgebern aber allen Grund, ihren Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Der TSV Laudenbach, der zuletzt in der Nachspielzeit das goldene Tor in Schrozberg erzielte, ist bis auf einen Punkt am Spitzenreiter dran, hat allerdings ein Spiel mehr als die Hohebacher ausgetragen.

SV Rengershausen – SV Wachbach II: Der SV Rengershausen kam in Blaufelden mit 0:6 unter die Räder und ist als Vorletzter nur durch ein einziges mehr erzieltes „Törchen“ vom neuen Schlusslicht TSV Schrozberg getrennt. Nur vier Punkte aus den ersten sieben Spielen sind natürlich indiskutabel für den SVR, der sich eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte zum Ziel gesetzt hat. Nun kommt Nachbar SV Wachbach II, mit dem man sich im Vorjahr zwei packende und torreiche Duelle lieferte, mit der Empfehlung von sechs Spielen in Folge ohne Niederlage auf den Waldsportplatz. Da diese Serie auch Punkteteilungen bei der SGM Markelsheim/Elpersheim II und zuletzt zuhause gegen den SV Mulfingen II beinhaltet, kann auch SVW- Coach Christoph Tremmel mit dem bisherigen Rundenverlauf nicht voll zufrieden sein. In der vergangenen Saison drehte der Vizemeister nach 1:2-Rückstand in der Schlussviertelstunde die Partie beim Lokalrivalen, von dem man sich im Hinspiel 3:3 getrennt hatte.

FC Billingsbach – TSV Blaufelden: Das jüngste 1:2 vor eigenem Publikum war bereits die dritte Niederlage des FC Billingsbach im siebten Spiel. Mit ausgeglichener Bilanz belegt der vor Saisonbeginn hoch gehandelte FCB lediglich Tabellenplatz acht. Wenn’s dumm läuft kann die Mannschaft von Christian Schneider am Sonntag sogar „in die roten Zahlen“ rutschen, denn der TSV Blaufelden, der bekanntlich von seinem Bruder Jochen Schneider gecoacht wird, ist nach zwischenzeitlicher Ladehemmung wieder im wahrsten Sinne des Wortes gut in Schuss, gewann seine jüngsten beiden Spiele und hat als Tabellenfünfter nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TSV Hohebach.

SV Mulfingen II – SGM Weikersheim/Schäftersheim: Die SGM Weikersheim/Schäftersheim II und der TSV Hohebach boten den Zuschauern am letzten Sonntag ein sehr spannendes Spitzenspiel. Nach 0:2-Pausenrückstand schlugen die Gastgeber im zweiten Durchgang zurück und glich in der 87. Minute sogar aus, ehe die Gäste in der dritten Minute der Nachspielzeit doch noch das glückliche Ende für sich hatten. Nun muss die SGM zum SV Mulfingen II, der sich zuletzt ein Remis in Wachbach sicherte und damit seine Auswärtsstärke unterstrich. Zuhause haben die „Grün-Weißen“ allerdings erst zwei Spiele ausgetragen und beide verloren. H.W.

