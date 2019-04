Gleich vier treffen doppelt

In der aktuellen Torjägerliste der Hohenloher Fußballer tut sich was: In der Bezirksliga haben gleich vier Spieler doppelt getroffen. Ejmad Demaku baute seine Führung in der Kreisliga A3 Hohenlohe nach einem Hattrick weiter aus. Johannes Heidinger vom SV Harthausen trifft munter weiter und holte in der B4 Hohenlohe für seinen Verein bisher 16 Tore.

Bezirksliga Hohenlohe

Vier Spieler trafen doppelt, neu auf Platz zwei ist Christian Baier (Sindringen/Ernsbach).

21 Tore: Fabio Roth (SG Sindringen/Ernsbach)

19 Tore: Marco Pfitzer (TSV Obersontheim), Christian Baier (SG Sindringen/Ernsbach)

15 Tore: Felix Gutsche (SV Wachbach)

11 Tore: Marco Schmieg (SV Wachbach)

10 Tore: Frederik Heynold, Tilmann Naundorf (beide TSV Dünsbach), Jan Röttlich (VfR Altenmünster), Fabian Wohlschläger (VfL Mainhardt), Michael Däschler (TSV Obersontheim), Jonas Müller (TSV Neuenstein)

9 Tore: Tim Blümel (TSV Obersontheim), Michael Sickinger (TSV Neuenstein), Stefan Löffelhardt (VfL Mainhardt)

8 Tore: Domenik Wischle (SGM Markelsheim/Elpersheim), Florian Langer, Deniz Sahin (beide TSV Neuenstein), Efdal Balaban (TSV Michelfeld)

7 Tore: Florian Grahm (TSV Dünsbach), Philipp Krupp (Spfr. Bühlerzell), Janik Pfeiffer (TSV Ilshofen II), Maximilian Hille (TSV Michelfeld).

Kreisliga A3

Ejmad Demaku (Nagelsberg) erzielte einen Hattrick und baute seine Führung gegenüber Yassine Zienecker (Weikersheim/Schäftersheim) auf vier Tore aus.

21 Tore: Ejmad Demaku (FC Phoenix Nagelsberg)

17 Tore: Yassine Zienecker (SGM Weikersheim/Schäftersheim)

15 Tore: Edison Hajra (SGM Löffelstelzen/Mergentheim), Dennis Dittrich (FC Creglingen)

13 Tore: Sandro Wolfart (SV Edelfingen)

12 Tore: Carlos Alberto Nico (SV Edelfingen)

10 Tore: Andre Fries (SGM Taubertal/Röttingen), David Schmitt (SGM Weikersheim/Schäftersheim), David Weber (Spvgg Gammesfeld)

9 Tore: Artur Tabert (SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim), Lucas Mohr (SGM Taubertal/Röttingen)

8 Tore: Alexander Ilic (SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim), Danut Esanu (SC Wiesenbach), Domenic Blasic (1.FC Igersheim)

7 Tore: Joachim Ruck (FSV Hollenbach II), Joel Stauch (TSV Dörzbach/Klepsau), Jonas Löbert (SGM Taubertal/Röttingen), Christoph Hörner (1. FC Igersheim)

Kreisliga B4

Johannes Heidinger (Harthausen) trifft und trifft. Erneut gelang ein Tor, Daniel Ley (Billingsbach) und Fabian Wernau (Blaufelden) trafen doppelt.

16 Tore: Johannes Heidinger (SV Harthausen)

14 Tore: Hannes Gackstatter (FC Creglingen II/Bieberehren)

13 Tore: Michael Mack (TSV Hohebach)

11 Tore: Adrian Heger (TSV Blaufelden)

9 Tore: Felix Hofmann (SV Harthausen), Steffen Jaumann (TSV Althausen/Neunkirchen), Nico Hirschlein (SV Rengershausen)

8 Tore: Torsten Weller (TSV Blaufelden)

7 Tore: Fabian Wernau (TSV Blaufelden)

6 Tore: Ralf Möbius (TSV Blaufelden), Daniel Hörner (FC Billingsbach), Markus Schenkel (SV Rengershausen), David Kempf (SV Mulfingen II), Jonas Meuder ( TSV Schrozberg). rst

