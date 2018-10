Gnadenlos untergegangen

ATSV Mutschelbach – FV Lauda 6:1

Mutschelbach: Bleich, Henk, Markovic (79. Mörgenthaler), Weizel, Stoll, Kunzmann (76. Wildenhayn), Hohmeister, Engert (61. Freeman), Heers, Klemm, Pfisterer.

Lauda: Moschüring, Greß, Lotter (73. Neckermann), Ondrasch, Baumann (76. Müller), Fell (82. Hehn), Jurjevic, Jallow, Ilic, Heizmann, Gerberich (61. Kaplan).

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 (21., 24., 33.) Klemm, 4:0 (38.) Stoll, 4:1 (52.) Fell, 5:1 (73.) Klemm, 6:1 81.) Henk. – Schiedsrichter: Lukas Zielbauer (Baden-Baden). – Zuschauer: 155.-

Erst am Freitag wurde der FV Lauda informiert, dass nicht auf Rasen in der Piston-Arena, sondern auf Kunstrasen im neuen Konstandin-Stadion gespielt wurde. Selbst die Mutschelbacher Zuschauer waren überrascht, hatte es doch sechs Wochen nicht geregnet. In den ersten 20 Minuten konnten die Taubertäler noch gut mithalten. Goran Jurjevic (19.) knallte aus 18 Metern über den Kasten. Die Führung der Gastgeber folgte in der 21. Minute. Dominik Gerberich konnte am Boden liegend den Ball nur wegspitzeln, der zur Vorlage für Dennis Klemm wurde. Seinem einen trockenen Schuss in linke Eck zum 1:0 ließ er drei Minuten später das 2:0 für die Gastgeber folgen. Mit schnellen Kurzpässen war die indisponierte Laudaer Dreierkette wiederum ausgespielt, und Dennis Klemm erzielte in der 33. Minute mit dem 3:0 seinen ersten Hat-trick. Auf der vernachlässigten Laudaer linken Abwehrseite konnte Tobias Hofmeister platziert auf Tobias Stoll (38.) abspielen, der auf 4:0 erhöhte.

Nach der Pause kam der FV Lauda konzentrierter ins Spiel. Jannick Ondraschs Schuss wurde noch zu einer Ecke abgefälscht. Dann verkürzte Daniel Fell in der 52. Minute aus zehn Metern zum 4:1. Ludwig Gress setzte sich in der 67. Minute auf der rechten Außenbahn durch, doch seine Flanke von der Grundlinie wurde abgefangen.

Dann war es mit den Laudaer Versuchen vorbei, das Ergebnis weiter zu verbessern. Auf der Gegenseite nutzte Dennis Klemm seine unbewachte Position am Strafraum in der 73. Minute zum 5:1. Den Schlusspunkt zum 6:1 setzte der aufgerückte Florian Henk nach Zuspiel von Kai Kunzmann. Laudas Schlussoffensive brachte nichts mehr ein, denn Nikola Ilic schoss in der 86. Minute über den Querbalken und Janik Ondrasch wurde zwei Minuten später vom Torwart im Strafraum abgegrätscht. ferö

