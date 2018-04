Goalgetter Fischer und Gattenhof im direkten Duell

Anzeige

Der TSV Assamstadt II tritt momentan weiter auf der Stelle und bleibt trotz des erfreulichen Punktgewinn am Ostermontag gegen Eichel Schlusslicht der Kreisklasse A. Dass die zweite Saison nach dem Aufstieg keine leichte werden würde, machte Fußball-Abteilungsleiter Christian Hügel bereits nach der Vorrunde deutlich. Geschuldet sei dies, so Hügel, vor allem der verletzungsbedingten Spielerrotation, die selbst durch gutes Training keinen kontinuierlich sauberen Spielfluss zulässt. Ob gegen die SG Welzbachtal, die sich offenbar wieder etwas gefangen hat, die dringend notwendige Wende gelingt, darf ernsthaft bezweifelt werden. – Hinspiel: 0:2.

Mit der SG Reicholzheim/Dörlesberg stellt sich am Sonntag der aktuelle Spitzenreiter beim härtesten Rivalen TSV Gerchsheim vor. Bei einem Sieg wären die Gastgeber bis auf zwei Punkte an ihm dran – und haben noch ein Spiel in der HInterhand. Dies müsste für den TSV Motivation genug sein, sich voll reinzuhauen, unabhängig vom zuletzt schmeichelhaft erreichten Punktgewinn zuletzt in Hochhausen. Klar sein dürfte aber auch, dass die stabile Gästeabwehr es dem „Torkrösus Gerchsheim“ schwer machen wird, den erhofften Dreier einzufahren. Denkbar erscheint, dass die Tagesform der beiden Toppstürmer Fischer und Gattenhof den Spielausgang maßgebend beeinflussen wird. – Hinspiel: 1:2.

Interessant werden dürfte es auch beim FC Eichel, der rund um das Osterwochenende fleißig Punkte sammelte und Lust auf mehr verspürt. Nur schade, dass gerade jetzt der zurzeit bärenstarke SV Pülfringen am Main auftauchen wird. In Pülfringen hat Trainer Reinhold Thiel, der dem SVP nach Saisonende in andere Funktion dienen wird, seine Mannschaft in der Rückrunde wieder stabilisiert und sogar auf Tuchfühlung mit dem Spitzentrio gebracht. Vielleicht gelingt dem FC Eichel zu Hause trotzdem eine Überraschung. – Hinspiel: 2:3.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.04.2018