Göbel zeichnet sich als fünffacher Torschütze aus

Untersch./K. II – Brehmbach. II 2:0

Tore: 1:0 (40.) Daniel Heffner, 2:0 (46.) Vincent Haser.

Beide Teams tasteten sich in den ersten 20 Minuten vorsichtig ab, so dass es zunächst zu keiner nennenswerten Chance kam. Danach vergrößerte die Heimelf mehr und mehr ihre Spielanteile. Dies wusste vor der Pause Daniel Heffner für einen gelungenen Heber zur 1:0-Halbzeitführung zu nutzen. Direkt nach Wiederanpfiff der Begegnung schob Vincent Haser für die Gastgeber eine schön herausgespielte Möglichkeit zum 2:0 ein. Die Gäste kamen während der restlichen Spielzeit kaum zu guten Torchancen und mussten sich somit verdient geschlagen geben.

Hundh./St. II – SV Anadolu L. 1:2

Tore: 0:1 (50.) Ömer Yildirim (Handelfmeter), 1:1 (52.) Stefan Bischof, 1:2 (90.+2) Aytekin Kunt.

In einer torlosen ersten Hälfte begann der FC zunächst gut, konnte seine Chancen aber nicht verwerten. Nach etwa 20 Minuten übernahm schließlich Anadolu Lauda die Partie, zu mehr als einem Alutreffer reichte es aber zunächst auch den Gästen nicht. Nach der Pause folgte die Erlösung für Lauda. Nachdem ein Handelfmeter in der 50. Minute wiederholt werden musste, traf Yildirim zur Führung. Diese währte jedoch nicht lange, denn nur zwei Minuten später egalisierten die Gastgeber nach einem Eckball 1:1. Als in der zweiten Minute der Nachspielzeit schon alle mit dem Abpfiff rechneten, gelang Anadolu nach einem langen Ball in die Spitze doch noch der Siegtreffer.

Uissigh. II/G. - Vikt. Wert. II/G. 6:0

Tore: 1:0 (12.), 2:0 (17.), 3:0 (33.), 4:0 (39.), sowie 5:0 (47.) alle Andre Göbel, 6:0 (78.) Marco Johannes.

Beim fulminanten Sieg der Gastgeber stach vor allem ein glänzend aufgelegter Andre Göbel hervor. Er schoss allein in der ersten Hälfte vier Tore und ließ den Gästen somit keine Atempause. Nach dem Seitenwechsel vollendete Göbel seine Serie mit seinem fünften Treffer. Johannes legte in der 78. Minute noch einmal nach und erhöhte die Packung für die Gäste auf 6:0.

SV Uiffingen – SV Schönfeld 2:7

Tore: 0:1 (15.) Marius Heck (Handelfmeter), 0:2 (18.) Moritz Walter, 0:3 (26.) Lukas Kraft, 1:3 (32.) Lukas Ernst, 1:4 (58.) Max Lesch, 1:5 (59.) Marius Heck, 1:6 (61.) Max Lesch, 2:6 (65.) Philipp Ernst, 2:7 (88.) Marius Heck (Foulelfmeter).

Vor der Partie gab es zunächst eine Gedenkminute zu Ehren eines verstorbenen Vereinsmitgliedes des SVU. Nach dem Anpfiff verletzte sich schon früh der Keeper der Gäste und musste bereits in der dritten Spielminute ausgewechselt werden. Die Schönfelder ließen sich dadurch jedoch keineswegs beirren und starteten ihre Offensivbemühungen. Nach dem 1:0 durch einen Handelfmeter folgten schnell ein Freistoßtreffer und ein Kontertor zum 3:0. Die Heimelf verkürzte zwar noch vor der Pause auf 1:3, doch nach dem Seitenwechsel „hagelte“ es für sie aber in kurzen Abständen weitere Gegentreffer der angriffsfreudigen Schönfelder. Nach einem weiteren Treffer der Heimmannschaft zum 2:6 markierte schließlich erneut Marius Heck mit seinem dritten Tor den 2:7-Endstand. Erneut traf er dabei vom Elfmeter-Punkt.

Urphar/L./Bett. – Impfingen 0:1

Tor: 0:1 (25.) Max Weiske (Foulelfmeter).

Die Heimelf machte von Beginn an Druck und hätte in der neunten Minute prompt in Führung gehen können, doch der direkt geschossene Freistoß von Maurice Lemnitz ging knapp am linken oberen Eck vorbei. Auch in der Folge gelang deb Gastgebern trotz zahlreicher Chancen kein Treffer. Ein unnötiges Foul in der 25. Minute entschied schon früh das Spiel. Max Weiske verwandelte konsequent den daraus resultierten Elfmeter und sorgte so für den ersten und einzigen Treffer der Partie. In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber weiter bemüht. Eine Großchance setzte Sven Frenzel in der 63. Minute knapp neben den linken Pfosten. Das Tor zum Ausgleich kurze Zeit später blieb der Heimelf aufgrund einer Abseitsstellung verwehrt. Impfingen gewann glücklich, denn die spielerischen Vorteile lagen die meiste Zeit bei der Heimmannschaft.

Wittigh./Z. II - Bobstadt/A. III 1:3

Tore: 0:1 (20.) Philipp Behringer, 0:2 (40.) Nico Quenzer, 0:3 (60.) Simon Ehrmann, 1:3 (76.) Sebastian Molitor.

In einer ausgeglichenen Partie waren die Gäste das effizientere Team und verließen als verdienter Sieger den Platz. Mit zwei Treffern schon vor der Pause durch Philipp Behringer und Nico Quenzer stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Simon Ehrmann auf 3:0, ehe den Platzherren durch Sebastian Molitor schließlich der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand gelang.

