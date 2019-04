Götzingen/Eberstadt II verliert an Boden

FC Zimmern – Hettingen II

Der Gastgeber war von Anfang an spielbestimmend und ging in der vierten Minute durch Barth in Führung. In der 24. Minute baute Spielertrainer Kipphan die Führung auf 2:0 aus. Aydin traf in der 30. Minute zum 3:0. Durch individuelle Fehler kamen die Gäste auf 2:3 heran. In der zweiten Hälfte zeigte der Gastgeber seine Stärke und traf nacheinander durch Kipphan, Barth und zweimal Grimm zum 7:2-Endstand. Insgesamt war es eine sehr faire Partie.

Bofsh./Ost. III – Götz/Eber. II 1:1

In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer ein gutes und ausgeglichenes Spiel. Ein guterSpielzug über mehrere Stationen vollendete P. Wohlgemut zur 1:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel, und die Gäste drängten zum Schluss auf den Ausgleich. Die Heim-SG versäumte es, aus den zahlreichen Konterchancen das zweite Tor zu machen. Kurz vor Schluss entschied der gute Schiedsrichter auf Foulelfmeter für die Gäste. Diese Möglichkeit nutzten sie zum 1:1-Endstand.

Gommersdorf III – Leibenstadt 0:4

Nichts zu holen war für die Jagsttäler gegen starke Leibenstadter. Allerdings fielen die Treffer zwei bis vier erst in den letzten 22 Minuten der Begegnung.

Adelsh./O II – Mudau/ Schl. II 0:5

Die Gäste waren die spielerisch bessere Mannschaft, schlugen aber gegen kämpferische Hausherren vorerst kein Kapital. Mitte und Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste stärke und erzielten drei Treffer. Im zweiten Durchgang bäumte sich die Heimelf nochmals auf und hatte Torchancen, konnte aber keine verwerten. Die Gäste waren effektiver und schraubten das Ergebnis noch auf 5:0.

Waldhaus./L/H. – Krauth./W. II 0:5

Bis zur Pause war die Partie noch offen, denn da führte der Gast nur 1:0. Im zweiten Durchgang ließ dann aber die Kraft bei den Ülatzherren nach. Die Gäste aus dem Jagsttal wiesen fünf verschiedene Torschützen auf.

Sennf./R. II – Rippb/W./G. II ausg.

Die Gäste sind zu dieser Begegnung nicht angetreten.

