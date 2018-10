Gommersdorf III lässt es krachen

Mudau/S. II – Götzingen/E. II 1:1

Die Heimmannschaft startete gut und ging nach vier Minuten durch Sacher mit 1:0 in Führung. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Kurz vor der Pause hatte die SpG noch einige Chancen, nutzte diese aber nicht. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste stärker auf und erzielten den Ausgleich.

Hettingen II – Krautheim/W. II 1:7

Der Gast war in allen Belangen überlegen und führte zur Halbzeit verdient mit 5:1. Einziger Lichtblick auf FC-Seite war Serkan Chinars Tor zum zwischenzeitlichen 1:3. Die Gäste ließen nicht locker und schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang auf 7:1.

Adelsheim/O. II – Sennfeld/R. II 0:2

Der Spitzenreiter begann stürmisch, und bis zur zehnten Minute half der aufopfernd kämpfenden SpG das Aluminium. In der 23. Minute erzielte P. Fahrbach die bis dahin verdiente Führung, als er freistehend vor Dobenecker auftauchte. Die SpG bemühte sich redlich, und in der 36. Minute half den Einheimischen wiederum das Aluminium. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Die Offensivkraft des Spitzenreiters setzte Angriff um Angriff, und ein Spielzug über rechts schloss Fahr mustergültig zum 2:0 ab. Die Gäste setzten die Einheimischen weiterhin unter Druck, aber mit viel Glück und einem guten Keeper Dobenecker blieb es beim hochverdienten 2:0.

Zimmern – Bofsheim/O.III 3:2

In der 23. Minute erzielte Pellegrin für den FCZ das 1:0.. Die Gastgeber kamen nun besser ins Spiel und D. Holzschuh verwandelte in der 33. Minute einen traumhaften Freistoß. Kurz vor der Pause landeten die Gäste noch den Anschlusstreffer. In der 54. Minute erzielten die Gäste den Ausgleich. Nach unzählige Chancen erzielte Barth nach schöner Vorlage von Kipphan das3:2 für den FCZ.

Gommersd. III – Waldh./L./H.II 8:1

Die Tore für Gommersdorf III erzielten T. Retzbach(2x), S. Leutwein, F. Ziegler, M. Schäfer, J. Grübel, J. Krause und M. Baier

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018