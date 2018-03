Gommersdorf kann in Kirchheim ohne Zwang aufspielen

Anzeige

Auch im Spiel in Kirchheim streben die Gommersdorfer einen Punktgewinn an. Was bleibt ihnen auch anderes übrig in ihrer prekären Situation. Verstecken werden sie sich auf keinen Fall. Sie können befreit und ohne Zwang aufspielen.

Der Tabellenzwölfte Kirchheim hat nach 16 Spielen 19 Punkte erreicht. Für die Heidelberger Vorstädter ist das ein nicht gerade zufriedenstellender Saisonverlauf bisher. Gerade zu Hause haben sie mit zwei Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen nur eine ausgeglichene Bilanz, was für den langjährigen und gestandenen Verbandsligisten nicht typisch ist. Die Kirchheimer sind dennoch ein schwer zu spielender Gegner. Außer einem 0:3 beim ASV Durlach gab es meist ganz knappe Ergebnisse. Mit nur 20 Gegentreffern haben die „Kerchemer“ die zweitbeste Abwehr der Verbandsliga. Die im Sommer vom VfR Mannheim gekommenen Niko Pavic und Mustafa Hariri haben eingeschlagen und je vier Treffer erzielt.

Unter der Woche gaben die Teammanager Jörg Olkus und Daniel Gärtner zusammen mit Trainer Peter Hogen gegenüber der Mannschaft bekannt, dass der 56-jährige Coach seine Tätigkeit beim VfR mit Ablauf dieser Saison beendet. In der kurzen Zeit, die Hogen jetzt in Gommersdorf ist, haben die Aktiven gemerkt, dass seine Vorgaben und Gedanken gegriffen haben oder umsetzbar sind. Nur an einem hapert es hauptsächlich bei den Jagsttälern: an Toren. Und gerade jetzt ist der für die Offensive wichtige und agile Torben Götz verletzt und muss passen.

Trainieren wird Peter Hogen in der kommenden Saison übrigens den Odenwälder Landesligisten FV Mosbach. Der MFVfeiert 2019 den 100. Geburtstag. eb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018