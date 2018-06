Gommersdorf schlägt sich zum Abschied achtbar

Anzeige

Nach der Pause erhöhten die Platzherren weiter den Druck. Das hatte gleich mehrere Eckbälle zur Folge, die aber zunächst nichts einbrachten. Gommersdorf hielt sehr lange das Unentschieden, doch in der 82. Minute war es dann soweit, Daniel Herm traf mit einem direkten Freistoß zum 2:1 für die Mannheimer.

Der knappe 2:1-Erfolg nützte den Mannheimern wenig, denn der FV Heddesheim hatte mit 2:0 in Bilfingen gewonnen und zieht nun zum wiederholten Male in die Relegationsspiele gegen die Vertreter aus Südbaden und Württemberg ein „Im zweiten Abschnitt haben die Mannheimer doch noch einmal aufgedreht. Die Leistung von unserer Mannschaft war trotz der Niederlage in Ordnung“, so der Gommersdorfer Teammanager Daniel Gärtner nach der Partie, „der Erfolg der „Mannemer“ war verdient, aber er bringt ihnen halt nichts.“ eub

