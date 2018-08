Gommersdorfer Kantersieg

Götzingen/E. II – Hettingen II 5:0

Ein gelungener Start für Den TSV/VfL II: Von Beginn an waren die Platzherren präsent und dominierten die Begegnung. Es dauerte bis zur 24. Minute, bis L. Holderbach den Führungstreffer erzielte. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Süßenbach auf 2.0. Süßenbach sorgte in der 55. Minute auch für den dritten Treffer. Es ging munter immer nur in eine Richtung. Ballweg, und Dörr erzielten die Treffer zum 5:0-Endstand.

Schweinb. II – Gommersd. III 0:7

In der ersten zehn Minuten erzielte der VfR Gommersdorf III durch Fehler in der FC Hintermannschaft zwei Treffer. Im Anschluss plätscherte die Partie im Mittelfeld hin und her und auch der FCS hatte Chancen zum Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte war der VfR das spielbestimmende Team und erzielte in regelmäßigen Abständen weitere Treffer zum 7:0.

Waldhaus./L./H. II – Zimmern 0:5

In der ersten Hälfte zeigten die Gastgeber eine ansprechende Leistung, sodass sich eine offene Partie entwickelte. Nach dem Pausenpfiff bekamen die Gäste jedoch mehr und mehr Oberwasser und setzten ihre Dominanz in einen 5:0-Auswärtserfolg um.

Rippb./We./Gl. II – Mudau/S. II 0:2

Im ihrem ersten Spiel in der Kreisklasse B hat sich die Heimelf sehr ordentlich verkauft. Der Absteiger aus dem Vorjahr Mudau/Schlossau II konnte jedoch in jeder Hälfte einen Treffer erzielen. Insgesamt geht der Sieg somit auch in Ordnung. Die Heimelf hatte aber auch ihre Torchancen und bei besserer Chancenverwertung wäre der Ehrentreffer möglich gewesen.

Bofsheim/O. III – Adelsh./O. II 1:2

In einem ausgeglichenem Spiel gingen die Gäste mit 1.0 in Führung. Im Gegenzug erzielte P. Noeh den Ausgleich. In der Nachspielzeit erzielten die Gäste das 2:1.

Krautheim/W.II – Leibenstadt 2:2

Eine Punkteteilung gab es im Spiel zwischen der SpG Krautheim/WesternhausenII und dem SV Leibenstadt. Michaelis brachte die Gastgeber in Führung, ehe Mohr den Ausgleich erzielte. In der 90. Minute gingen die Gastgeber erneut durch Michaelis in Führung, doch mit der letzten Aktion des Spiel erzielte Mohr den 2:2-Ausgleich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018