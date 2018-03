Gregoritschs Tore führten zum FCA-Sieg

Anzeige

Der Knoten ist geplatzt: Nachdem nicht nur der FC Augsburg sondern auch der „Fuggerstädter“ Goalgetter Michael Gregoritsch in der höchsten deutschen Spielklasse seit vier Partien auf ein Erfolgserlebnis warten mussten, netzte der Österreicher beim 3:1-Sieg in Hannover gleich doppelt ein. Gregoritsch zog somit in der Bundesliga-Torjägerliste mit dem verletzten Teamkollegen Finnbogason gleich – beide haben elf Treffer auf dem Konto.

Bundesliga

23 Tore: Lewandowski (München).