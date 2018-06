Großeicholzheim/H. bei Ü40-Turnier

Anzeige

Am Samstag, 9. Juni, vergibt der Badische Fußballverband die Meistertitel für Ü35-Frauen, Ü40 und Ü50 Männer. Die Turniere finden ab 12 Uhr beim ASV Hagsfeld statt. Los geht es um 12 Uhr mit dem Europa-Park-Cup für Ü40-Männer. Acht Mannschaften gehen in zwei Gruppen ins Rennen um die brandneue Meisterschale: FC Berghausen, FV Leopolds-hafen, NK Croatia Karlsruhe, FC Südstern, FV Graben, SG Großeicholzheim/Hettingen, FC Heidelsheim und FC Östringen. Die drei Erstplatzierten qualifizieren sich für die Baden-Württembergische Meisterschaft am Samstag, 15. September, beim TSV Kuppingen. Der Badi-sche Meister erhält eine Meisterschale und Eintrittskarten für den Europa-Park Rust. aka