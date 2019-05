Großer A3-Knüller steigt beim FC Creglingen

Die erste Entscheidung ist am Wochenende gefallen: Der TSV Dörzbach kann nach dem 0:1 in Nieder-stetten und dem völlig überraschenden Remis der Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern beim Spitzenreiter in Schäftersheim die Rote Laterne auch theoretisch nicht mehr los werden und steht damit endgültig als Absteiger fest. Im Zweikampf um den drittletzten Platz, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Klassenerhalt bedeutet, geriet die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern trotz ihres beachtlichen Punktgewinns beim Tabellenführer in Schäftersheim weiter ins Hintertreffen, da der FC Igersheim mit einem 4:2-Heimsieg gegen den FC Phönix Nagelsberg seine Talfahrt stoppen konnte.

Die Nagelsberger, die am Sonntag den FSV Hollenbach II erwarten, haben damit nur noch minimale Chancen auf die Aufstiegsrelegation. Letzteres gilt auch für die SGM Taubertal/Röttingen, die nach ihrer Niederlage beim direkten Konkurrenten in Edelfingen nun den SC Wiesenbach empfängt. Der Aufsteiger muss nach dem deutlichen 3:0-Heimsieg am Sonntag seine Option auf Platz zwei im Derby bei der Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern wahren. Durch die 2:5-Heimniederlage im Sechs-Punkte- Kampf gegen den FC Creglingen steht die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim im Gastspiel in Amrichshausen unter verstärktem Zugzwang.

Das Spiel der Spiele dieses Wochenendes findet aber in Bieberehren statt, wo der neue Tabellenzweite FC Creglingen auf Relegationskurs bleiben und dem Spitzenreiter aus Weikersheim ein Bein stellen will. Die SGM braucht noch drei Punkte aus den letzten drei Spielen zur Meisterschaft. Gewinnt die Wagner-Truppe beim alten Rivalen, kann sie als schon am Sonntag die Sektkorken knallen lassen.

FC Creglingen – SGM Weikersheim/Schäftersheim (Vorrunde 0:1): Der FC Creglingen ließ mit dem 5:2 in Löffelstelzen aufhorchen und hat sich durch den vierten Sieg in Folge Rang zwei erobert. Auch wenn bei sieben Punkten Rückstand theoretisch sogar noch mehr drin ist, ist man im FC-Lager realistisch genug, um zu wissen, dass die Relegationsteilnahme dass Non-plus-Ultra in dieser Saison ist – auch angesichts des schweren Restprogramms. Titelfavorit SGM Weikersheim/Schäftersheim „schleicht“ sich nach einer überragenden ersten Halbserie mehr schlecht als recht durch die Rückrunde, profitiert aber davon, dass sich die Verfolger gegenseitig die Punkte streitig machen – so zuletzt in Löffelstelzen und Edelfingen. So hat sich, bedingt durch den Creglinger Auswärtssieg, der Vorsprung auf den Tabellenzweiten trotz des enttäuschenden 1:1 im Derby gegen den Vorletzten Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern nur um einen Punkt verringert.

Drei Zähler fehlen noch zum sicheren Titelgewinn, und die Weikersheimer haben nun drei Matchbälle. Verwandelt das mit Abstand auswärtsstärkste Team gleich den ersten beim zuhause allein noch ungeschlagenen FC Creglingen? Im letzten Spieltag des Vorjahres setzte sich der FCC im „Endspiel“ um die Relegationsteilnahme, ebenfalls in Bieberehren, mit 3:2 gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim durch.

Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern – SV Edelfingen (Vorrunde 1:6) : Der SV Edelfingen hat seit der überraschenden 1:3- Heimniederlage am 7. April gegen die DJK Bieringen alles abgeräumt, was sich ihm in den Weg stellte. Das jüngste 3:0 im Verfolgerduell gegen die SGM Taubertal/Röttingen war bereits der fünfte Dreier in Folge.

Nun muss das angriffsstärkste Team der Liga zum Derby beim angriffsschwächsten in Apfelbach antreten. Die Spielvereinigung erkämpfte sich zuletzt in Schäftersheim einen unerwarteten Punkt beim Tabellenführer, war aber trotzdem einer der Verlierer des letzten Spieltages, da Konkurrent Igersheim sein Spiel gegen Nagelsberg gewann. In welcher Verfassung zeigt sich der Tabellenvorletzte nun gegen den Dritten – kann er an dieLeistung des Vorsonntags anknüpfen oder ist er, wie im Hinspiel und beim 0:4 im letzten Derby vor eigenem Publikum gegen die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim chancenlos?

SC Amrichshausen – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim (Vorrunde 1:6): Parallelen zum Spiel in Apfelbach: Auch der SC Amrichshausen wurde im Hinspiel mit 1:6 abgefertigt und möchte nun einem Gegner aus der Verfolgergruppe die Suppe versalzen. Die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim ist nach der dritten (!) Heimniederlage in Folge gegen einen direkten Konkurrenten auf Rang vier zurückgefallen, ist aber nach wie vor heißer Kandidat auf den Relegationsplatz – nicht zuletzt auch, weil sich die Rivalen SV Edelfingen und FC Creglingen am nächsten Wochenende die Punkte streitig machen. Ein Sieg in Amrichshausen ist Pflicht für die SGM.

SGM Taubertal/Röttingen – SC Wiesenbach (Vorrunde 1:2): Die SGM Taubertal/Röttingen (46 Punkte) ist durch die 0:3-Pleite in Edelfingen auf den fünften Rang abgerutscht und hat nur noch minimale Chancen auf den Relegationsplatz. Vor den Unterfranken sind mit der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim (47), dem SV Edelfingen (48) und dem FC Creglingen (49) gleich drei Teams platziert, die im Gegensatz zu den am vorletzten Spieltag spielfreien Bayern noch drei Begegnungen auszutragen haben.

Im letzten Heimspiel unter der Regie von Trainer Joe Strauß-Brix ist ein Dreier gegen den zuletzt dreimal in Folge sieglosen Tabellensiebten einfach SC Wiesenbach obligatorisch.

FC Phönix Nagelsberg – FSV Hollenbach II (Vorrunde 3:0): Ebenfalls dreimal hintereinander zog der FC Phönix Nagelsberg den Kürzeren, zuletzt mit 2:4 beim Drittletzten in Igersheim. Damit hat der Aufsteiger (43) seine Chance auf die Relegation praktisch verspielt, wenngleich sie rein rechnerisch noch existiert. Der FSV Hollenbach II hat mit 30 Punkten das Saisonziel Klassenerhalt erreicht. Uneinholbare zehn Punkte beträgt der Vorsprung vor dem Vorletzten, der mit höchster Wahrscheinlichkeit die Abstiegsrelegation bestreiten wird.

Spvgg. Gammesfeld – FC Igersheim (Vorrunde 4:1): Nur noch vier Punkte konnte die Spvgg. Gammesfeld aus ihren letzten fünf Spielen mitnehmen – der Klassenerhalt ist aber schon seit Wochen kein Thema mehr für die Landwehr-Truppe. Anders sieht es beim FC Igersheim aus, der zwar durch den 4:2-Heimsieg gegen den FC Phönix Nagelsberg seine Talfahrt stoppte , aber weiter bange Blicke nach hinten werfen muss. Schließlich sind drei Punkte Vorsprung vor der Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern alles andere als ein Polster für den Tabellendreizehnten. Dieser Platz reicht für den Klassenerhalt, wenn es nur einen Absteiger aus der Bezirksliga in die A3 gibt. Die Chancen dafür stehen gut, da der Vorletzte TSV Hessental drei Runden vor Torschluss sechs Punkte Rückstand zu Mulfingen und Markelsheim/Elpersheim aufweist. Wenn die Hessentaler im Vergleich mit dem SV Mulfingen am Sonntag nicht gewinnen, können sie die Jagsttäler nicht mehr überholen.

TSV Dörzbach/Klepsau – DJK Bieringen (Vorrunde 1:3): Die Hypothek aus der desolaten Vorrunde war zu groß und auch in der zweiten Halbserie konnte sich der TSV Dörzbach/Klepsau für seine deutliche Leistungssteigerung nur selten mit Punkten belohnen. Seit Sonntag steht der Direktabstieg nun endgültig fest, da man die Rote Laterne nicht mehr loswerden kann. Die DJK Bieringen, die als Vorletzter in die Winterpause ging, hat sich dagegen mitzehn Punkten aus den letzten fünf Spielen auf Rang 12 verbessert und hofft nun in Klepsau auf den dritten Sieg in Folge. Spielfrei ist der TV Niederstetten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019