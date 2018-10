Gute Junge im Team

Das Zwischenziel ist erreicht: Vor der Saison sagte Schlierstadts Trainer Jürgen Göbes, er wolle mit seiner Mannschaft unter den ersten Drei der Fußball-Kreisklasse A Buchen landen. Erster ist er nach elf und damit nach knapp der Hälfte der Saisonspiele. Der Vorsprung zum Zweiten und am Sonntag 2:0 bezwungenen SpG Krautheim/Westernhausen beträgt stattliche neun Punkte, so dass vorgestern bereits die Herbstmeisterschaft beim SV Schlierstadt gefeiert wurde.

„So viel gefeiert wurde gar nicht“, sagte gestern Mike Zöller, der Vorsitzendes des Vereins. Als Gründe für die Herbstmeisterschaft nannte der „Klub-Boss“ mehrere Gründe: „Wir haben gute Neuzugänge und in dieser, aber auch schon in der vorigen Saison gute junge Spieler aus der Jugend in die Herrenmannschaft bekommen.“ Freilich sei auch der neue Trainer ein Grund: „Da ging es für alle bei Null los, und Leute aus der vormals zweiten Reihe haben wieder richtig Gas gegeben“, so Zöller.

Fußballerisch besser

Im Sommer wollte man eine zweite Mannschaft in der „C-Klasse“, der Reserverunde, melden. Doch diese kam nicht mehr zustande. „Wir wollten allen Spielpraxis geben“, so Zöllers Intension. Jetzt profitiert der SV Schlierstadt sogar ein wenig vom Nicht-Zustandekommen dieser Reserverunde. „Da alle spielen wollen, hängt sich jeder voll rein. Fußballerisch haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht“, sagte Mike Zöller.

Überraschend ist der sportliche Höhenflug des SVS nicht. Bereits vor der Saison wurde er von der A-Klassen-Konkurrenz sieben Mal genannt, als die FN um den Meistertipp baten. Damit war Schlierstadt der Favorit. Überraschend ist aber dennoch die Dominanz: Der Göbes-Truppe fehlen zur optimalen Punktzahl von 33 bei elf Spielen nur zwei Zähler. Lediglich daheim gegen den VfB Altheim gab es ein 2:2, die restlichen Begegnungen wurden gewonnen. Mit Nils Engel (7) und Alexander Streidenberger (6) stehen zwei Torjäger unter den Top-Drei der Liga.

Der Vereins-Chef spricht es nicht aus, doch klar ist, dass der Weg zurückführen soll in die Kreisliga. Mike Zöller drückt es so aus: „Wir hoffen auf eine ähnliche Rückrunde.“

