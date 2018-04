Gutsche hat jetzt Foss im Nacken

Anzeige

Felix Gutsche (SV Wachbach) trifft weiter, hat aber jetzt Kim Foss (SGM Niedernhall/Weißbach), der drei Mal traf, im Nacken. In der Kreisliga A löste Marco Schmieg (TSV Dörzbach/Klepsau) die bisherige Nummer eins Danut-Gheorghita Esanu (SC Wiesenbach) ab. Einsam an der Spitze in der Kreisliga B4 bleibt Sandro Wolfart (SV Edelfingen).

Bezirksliga Hohenlohe

19 Tore: Felix Gutsche (SV Wachbach). 15 Tore: Kim Foss (SGM Niedernhall/Weißbach). 13 Tore: Edwin Wilhelm (Tura Untermünkheim), Kevin Gfrärer (TSV Braunsbach), Christian Baier (SG Sindringen/Ernsbach). 11 Tore: Frederik Heynold (TSV Dünsbach), Michael Däschler (TSV Obersontheim). 10 Tore: Anil Öztürk (Tura Untermünkheim), Florian Langer (TSV Neuenstein), Thilo Baier (SG Sindringen/Ernsbach). 9 Tore: Pattrick Lettenmaier (VfR Altenmünster), Tim Blümel (TSV Obersontheim), Marco Klappenecker (SGM Niedernhall/Weißbach), Philipp Minder (SSV Gaisbach.), Niklas Funk (TSV Michelfeld), Slawek Radzik (TSV Hessental). 8 Tore: Mike Dörr (Spfr. Bühlerzell), Tilman Naundorf (TSV Dünsbach), Jan Ludwig (TSG Kirchberg/Jagst), Johannes Beez (SSV Gaisbach). 7 Tore: Manuel Kappes (TSV Dünsbach), Jan Röttlich (VfR Altenmünster), Robin Winkler, Fabio Roth (beide SG Sindringen/Ernsbach), Emre Ipek (SSV Gaisbach).