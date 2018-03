Haas steht vor einem Jubiläum

Anzeige

Vom 25. Februar bis 1. März trainiert die U17-Juniorinnen-Nationalmannschaft in der Sportschule Hennef und bestreitet Länderspiele gegen Norwegen in Bergisch Gladbach. Mit dabei ist einmal mehr das badische Talent Laura Haas (Bild) aus Glashofen.

Nur wenige Tage nach ihrem 17. Geburtstag darf Laura Haas von der Spvgg Neckarelz zum sechsten und siebten Mal im Trikot der U17-Nationalmannschaft ein Länderspiel bestreiten. Die Länderspiele gegen Norwegen finden am Dienstag, 27. Februar, und am Donnerstag, 1. März, jeweils um 11 Uhr in der „Belkaw-Arena“ in Bergisch Gladbach statt.

Die ehemalige BFV-Auswahlspielerin wurde schon in der U15 zur Nationalmannschaft berufen, insgesamt lief sie schon 23 Mal für Deutschland auf. Dabei erzielte sie zehn Tore und kassierte nicht einmal eine gelbe Karte. aka / Bild: Uwe Bauer