„Haben noch Spielraum“

Das Hoch „Hartmut“ mit Schnee, Eis und Kälte hat auch den Amateurfußball in Deutschland so fest im Griff, dass es zum Beispiel in Hamburg und Hessen zu flächendeckenden Ausfällen kam. Anders im Weinland Baden, wo Spielleiter Felix Wiedemann keinen Anlass zur Panik sieht.

Herr Wiedemann, wie sehen Sie die aktuelle Situation in der Landesliga Odenwald?

Felix Wiedemann: Wir haben jetzt ein paar „Hänger“, aber noch etwas Spielraum mit Nachholterminen am Gründonnerstag und unter der Woche im April.