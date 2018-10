Hält FC-Serie auch gegen den Primus an?

Zum Auftakt der Englischen Woche in der Landesliga Odenwald schaut die Konkurrenz bereits heute Abend auf das Kräftemessen zwischen dem FC Grünsfeld und dem VfR Gommersdorf. Es ist das Duell der Torjäger mit Liga-Topscorer Max Schmidt (12 Tore), bei den Gästen ohne den verletzten Markus Gärtner (acht Tore) auflaufen muss. Mit den treffsicheren Grünsfelder Angreifern Lukas Albert (neun Tore) und Chris Moschüring (acht Treffer) trifft er auf ernsthafte Konkurrenten. Doch auch der junge Jakob Hespelt traf bereits acht Mal für die Jagsttäler. Kaum vorstellbar, dass es eine Nullnummer gibt. Viel Auftrieb könnte dem SV Osterburken der verdiente Teilerfolg gegen Oberwittstadt geben; immerhin gaben die Römerstädter die „Rote Laterne“ an den FV Reichenbuch ab, dem trotz eines richtig guten Spiels in Uissigheim einfach das Schussglück fehlte.

Nach drei Siegen in Folge und einem beachtlichen Unentschieden in Könighofen scheint der FC Grünsfeld bestens für das Heimspiel heute Abend gegen den Spitzenreiter VfR Gommersdorf gerüstet. Beide Mannschaften haben die beste Bilanz der letzten vier Partien, so dass man sogar von der Top-Begegnung des 14. Spieltages sprechen kann. Wie es zu der wundersamen Kehrtwende bei den Grünbachtalern kommen konnte, nachdem sie mit einer deprimierenden Serie von fünf Niederlagen in Folge in die Runde starteten, begründete nachvollziehbar Spielertrainer Stephan Braun (siehe nebenstehendes Interview). Dennoch wird es extrem schwer werden, einem voll auf Meisterschaftskurs gepolten VfR Paroli zu bieten. Das glatte 3:0 über den schärfsten Konkurrenten Neckarelz wird noch mehr Selbstvertrauen geben. VfR-Trainer Thomas Nohe muss auf Markus Gärtner verzichten, der sich im Spiel gegen Neckarelz schon nach 28 Minuten am Oberschenkel verletzte. Er bekundet trotz der Siegesserie seiner Mannschaft viel Respekt vor dem Gastgeber, der nach schwachem Start gut ins Laufen gekommen sei: „Zehn Punkte in den letzten vier Spielen haben in der Liga nicht viele Mannschaften geholt. Von daher ist uns klar, dass es auf ungewohntem Kunstrasen ein schweres Spiel werden wird, zumal neben Markus Gärtner auch Fabian Geissler zu Spielbeginn nicht da sein wird; aber wir wollen natürlich was mitnehmen, keine Frage“.

Im Spiel des SV Nassig gegen den TSV Höpfingen hofft der Gastgeber auf eine Fortsetzung der beiden 2:1-Heimsiege in den letzten Landesliga-Jahren. Zuversicht brachte der etwas zu hoch ausgefallene 4:1-Auswärtserfolg in Walldürn, der eine Durststrecke von vier Spielen ohne Sieg beendete. Es war bereits der dritte Auswärtssieg des SV, der als derzeit schwächste Heimmannschaft endlich seinen ersten Dreier unter Dach und Fach bringen möchte. Beim TSV Höpfingen wechseln Licht und Schatten; die letzten drei Auswärtsspiele wurden verloren und die 1-1-4-Bilanz mit 2:11-Toren ist verbesserungswürdig.

In der Partie der SV Viktoria Wertheim gegen den SV Osterburken trifft eine heimschwache auf eine auswärts noch sieglose Mannschaft. Im Vorjahr brachten die Römerstädter mit einem 5:2-Sieg drei Punkte nach Hause. Gelingt den Mannen von Trainer Jürgen Wöppel wieder ein Sieg, können sie nach Punkten mit den Wertheimern gleichziehen.

Der FV Reichenbuch könnte sich nur mit einem zweiten Heimsieg in der Begegnung mit dem FV Mosbach vom Tabellenende absetzen. Seit dem 1:1 gegen Türkspor Mosbach kassierte der FV vier Niederlagen in Folge. Entsprechend sind die Gäste deutlich favorisiert.

Nicht aus der Bahn geworfen hat die Spvgg. Neckarelz die 0:3-Niederlage in Gommersdorf, denn spielerisch und kämpferisch gab es nichts zu meckern. Jetzt geht es gegen einen zuletzt zweimal siegreichen FSV Waldbrunn, der letzten Sonntag dem starken Aufsteiger Hundheim/Steinbach mit 5:2-Toren keine Chance ließ. Auch auswärts wurde mit einer 2-3-2-Bilanz beachtlich gepunktet.

Beim Aufsteiger FC Hundheim/Steinbach heißt es vor dem schweren Heimspiel gegen den VfR Uissigheim, mit den Kräften hauszuhalten. Denn dreimal verlor der von Trainer Dirk Züchner betreute Aufsteiger, während der VfR derzeit einen Lauf hat und dreimal gewann. Niederlagen gegen Königshofen und Gommersdorf sind für den FC zu verschmerzen, gegen den VfR will er wieder in die Erfolgsspur kommen. Zuletzt trennte man sich im Kreisliga-Jahr 13/14 zweimal unentschieden. Keineswegs erwarten kann man beim Heimspiel des TSV Tauberbischofsheim gegen Eintracht Walldürn ein Schützenfest wie vor vier Jahren, als die Kreisstädter mit 4:2- und 5:3 gewannen. Beide Teams wollen ihre Durststrecke von aktuell drei, beziehungsweise vier Spielen ohne Sieg beenden und sich aus dem Sog der Abstiegsregion befreien. Für den Aufsteiger Walldürn reichte es mit drei Unentschieden und drei Niederlagen auswärts noch nicht für einen Dreier. Nach den erkämpften 13 und 12 Punkten ist es ein Spiel von Tabellennachbarn auf Augenhöhe.

Rund eine Stunde konnte der SV Neunkirchen nach dem Treffer von Anton Werner auf einen Sieg bei Türkspor Mosbach hoffen, doch dann drehten die Mosbacher die Partie. Jetzt heißt es für den SV Neunkirchen, im Heimspiel gegen den SV Königshofen zu punkten. Da beide Defensivreihen recht stark sind, ist kein torreiches Spiel zu erwarten. Bei den Gästen erwartet Martin Michelbach nach dem Remis in Grünsfeld („mit dem können wir ganz gut leben“) eine kämpferische Partie, in der heißt es, „bedingungslos dagegen zu halten“. Mit an Bord sind wieder Jan Wolf und Manuel Arias, während wohl Mirco Michelbach nach der Verletzung in Grünsfeld ausfällt. Im Vorjahr verlor der SV ganz knapp mit 0:1.

Vor einem Jahr hat der TSV Oberwittstadt im Heimspiel gegen Türkspor Mosbach nichts anbrennen lassen und gewann mit 4:2. Die Gäste konnten nur 45 Minuten mithalten, und auch in dieser Runde sind die „Wittscher“, die auch bei Türkspor ein 6:2-Schützenfest feierten, klar favorisiert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018