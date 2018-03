Hainstadt möchte Rang 2 zurück – mindestens

Anzeige

SV Bretzingen – FC Schweinberg. Das zweite Derby in Folge für den FC Schweinberg: Nach dem verdienten 3:1-Erfolg gegen den TV Hardheim geht es für das Team von Christian Greulich, der auch in der kommenden Runde Trainer beim FCS bleibt, gegen das Tabellenschlusslicht. Für den SV Bretzingen läuft es noch nicht so rund in der Rückrunde, bisher fuhren die Bretzinger noch keinen Zähler ein. Man braucht aber dringend Punkte, um am Ende nicht um die Abstiegsrelegation zu spielen, sondern die Klasse direkt zu halten. An den FC Schweinberg hat der SV Bretzingen gute Erinnerungen, denn drei seiner sieben Punkte holte das Schlusslicht beim FCS. Deshalb sinnt der FCS auf Revanche.

Eintracht Walldürn – VfB Heidersbach. Dass auch der aktuelle Tabellenführer nicht unverwundbar ist, zeigte sich am vergangenen Wochenende, als die Reserve des SV Osterburken gegen die Eintracht Walldürn tatsächlich einen Punkt holte. Die Eintracht steht jetzt nur noch dank der mehr geschossenen Tore auf Platz eins. Auch in der folgenden Partie gegen den VfB Heidersbach sind der Eintracht die Punkte nicht sicher. Der VfB gilt als das Überraschungsteam der laufenden Saison und steht nicht zu Unrecht auf Platz 4, außerdem hat das Team von Jürgen Rohm am vergangenen Spieltag gegen den SV Seckach eine bemerkenswerte Aufholjagd hingelegt und das Spiel noch zu seinen Gunsten gedreht.

SG Erfeld/Gerichtstetten – TSV Götzingen. Jonas Aumüller, Akteur des TSV Götzingen, wird der vergangene Spieltag noch länger in Erinnerung bleiben, denn mit seinen vier Treffern war er maßgeblich am 4:3-Erfolg der Götzinger gegen den TSV Mudau beteiligt, und so sicherte man den aktuellen siebten Tabellenplatz. Für die SG Erfeld/Gerichtstetten läuft die Rückrunde nicht nach Plan, bisher holten die Erftäler noch keinen Zähler. Nun soll gegen den TSV Götzingen der erste Punktgewinn her. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften 1:1, werden die Punkte wieder geteilt oder holt sich ein Team den „Dreier“?

TV Hardheim – VfL Eberstadt. Am Gründonnerstag noch im Kreispokalhalbfinale Konkurrenten um den Endspiel-Einzug, am Ostermontag schon wieder in der in der Liga gegeneinander: Auch wenn das Niveau der Vorschlussrundenpartie überschaubar war, so dürfte dies dem VfL egal sein, denn er setzte sich in der Nachspielzeit durch (siehe Text oben auf dieser Seite). Hardheim schwächte sich selbst mit zwei roten Karten und muss somit in den kommenden Wochen auf zwei wichtige Spieler verzichten. Das führt mit dazu, dass die Eberstadter in diesem Spiel als Favorit gelten.

FC Donebach – SV Osterburken II.

Durch den überraschenden Punktgewinn gegen den Tabellenführer Walldürn kletterte der SV Osterburken II in der Tabelle auf Platz 13. Auch der FC Donebach kletterte dank des jüngsten 2:0-Siegs und steht wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz. Das Hinspiel gewann der FCD deutlich mit 5:0 und gilt nicht nur deshalb als Favorit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.03.2018