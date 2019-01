Hallenprogramm am Wochenende

Für die Nachwuchskicker im Fußballkreis beginnt am Wochenende die entscheidende Phase im Titelrennen, denn in der Zwischenrunde der Futsal-Kreismeisterschaften für die D-Junioren werden am Sonntag in der Stadthalle Lauda die beiden letzten Tickets für das Finale vergeben. Auch die E-und F-Junioren kicken an beiden Tagen in der Halle.

Nur vier weitere D-Juniorenteams, die in der Vorrunde zunächst scheiterten, haben am Sonntag nochmals die Chance, das Ticket für die Endrunde (10. Februar) der Futsal-Kreismeisterschaft zu ergattern. Das erste Spiel wird um 11 Uhr angepfiffen (Gruppe G). Neben Eichel II sind Umpfertal sowie Tauberbischofsheim und Großrinderfeld in dieser Gruppe. Vervollständigt wird das Teilnehmerfeld mit Lauda II und Hundheim-Steinbach/R. II.

Zum Auftakt der Begegnungen der zweiten Gruppe (Gruppe H) stehen sich um 14 Uhr Mittleres Taubertal und Nassig II gegenüber. Weitere Konkurrenten kommen von Eichel, TG Wertheim sowie Gerchsheim/Schönfeld und Oberbalbach/Unterbalbach/Edelfingen.

Die E-und F-Junioren kicken am Samstag in der Tauber-Franken-Halle Königshofen und am Sonntag in der Umpfertalhalle Boxberg. Hier die Übersicht über die Einteilung der Teams nach den Spielorten:

F-Junioren

Samstag, Tauber-Franken-Halle, Königshofen, Beginn 11 Uhr: Oberlauda, Schwabhausen, Unterschüpf, Tauberbischofsheim II, Unterbalbach und Großrinderfeld II. Sonntag, Umpfertalhalle Boxberg, Beginn 11 Uhr: Boxberg/Wö.I+II, Gerlachsheim, Impfingen II, Unterbalbach II.

E-Junioren

Samstag, Tauber-Franken-Halle, Königshofen, Beginn 14 Uhr: Mainschleife, Assamstadt, Mondfeld, Kreuzwertheim, Pülfringen II und Königshofen. Sonntag, Umpfertalhalle Boxberg, Beginn 14 Uhr: Gerlachsheim, Grünsfeld, Königshofen II, Impfingen II, Tauberbischofsheim II und Boxberg/Wö. II. Der Eintritt ist frei. kja

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019