Hammerprogramm für die SGM Löffelst./MGH

An diesem Wochenende ist in der A3 für Hochspannung gesorgt: Insgesamt vier Mergentheimer Altkreisduelle mit richtungsweisender Bedeutung stehen auf dem Spielplan, drei davon bereits heute Abend – dazu ein direkter Vergleich im Abstiegskampf. Ein Hammerprogramm muss dabei die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim bewältigen: Heute Abend die Hängepartie in Creglingen und am Sonntag das Spitzenspiel im Deutschordenstadion gegen Tabellenführer SGM Markelsheim/Elpersheim, der heute zum Lokalkampf bei Schlusslicht TSV Althausen/Neunkirchen antritt. Der TV Niederstetten hat in den Heimspielen heute gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim und am Sonntag gegen seinen direkten Konkurrenten SV Berlichingen/Jagsthausen die große Chance, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Auch der FC Creglingen darf nach seinem „Last-Minute“-Erfolg in Igersheim zwei Mal zu Hause ran: Nach dem Altkreis-Klassiker steht dann am Sonntag das Gastspiel des SC Amrichshausen an. Der FC Igersheim muss am Sonntag den schweren Gang zum Tabellenzweiten nach Bieringen antreten, die Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern erwartet den TSV Dörzbach/Klepsau, die SGM Weikersheim/Schäftersheim die Spvgg Gammesfeld. Im direkten Vergleich wollen der SC Wiesenbach und der FSV Hollenbach ihre Minimalchancen auf Relegationsplatz zwei wahren.

TSV Althausen/Neunkirchen – SGM Markelsheim/Elpersheim (Vorrunde 0:4): Nach den beiden 1:0-Derbysiegen in Schäftersheim und gegen Apfelbach/Herrenzimmern bestreitet der Spitzenreiter an diesem Wochenende zwei weitere Nachbarschaftsduelle. Heute tritt der Titelanwärter beim Schlusslicht an und Trainer Marco Reuß wird im Vorfeld sicher alles tun, um sein Team vor dem Unterschätzen des Gegners zu warnen. Die Hausherren haben schon sieben Punkte Abstand zum voraussichtlichen Relegationsplatz 13 und stehen somit unter absolutem Zugzwang. Zuletzt zog der Aufsteiger nach einem packenden Schlagabtausch im Schützenfest gegen den FSV Hollenbach II in der Nachspielzeit mit 5:6 den Kürzeren.

FC Creglingen – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim (Vorrunde 0:4): Beide Teams haben in der Rückrunde noch eine blütenweiße Weste und dürfen sich nach fünf Siegen in Folge noch durchaus berechtigte Hoffnungen auf Relegationsplatz zwei machen. Der FC Creglingen hat sogar noch alles selbst in der Hand, da der direkte Vergleich gegen Bieringen noch aussteht und er, bei derzeit sieben Punkten Rückstand, außerdem noch zwei Spiele in der Hinterhand hat. Im Hinspiel klappte bei der Höfer-Truppe alles, bei den Creglingern nichts. Kann der FCC nun den Spieß umdrehen?