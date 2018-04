Harthausen bekommt Quittung für Lustlosigkeit

Anzeige

Wachbach II – Billingsbach 0:0

Schiedsrichter: Wolfgang Feix (Tauberbischofsheim) – Zuschauer: 70.

Bei sommerlichen Temperaturen trennen sich der SV Wachbach II und der FC Billingsbach mit einem leistungsgerechten Unentschieden. In der ersten Halbzeit hatte der SV Wachbach II deutlich mehr Ballbesitz als die Gäste, ohne sich nennenswerte Tormöglichkeiten zu erspielen. Auch im zweiten Durchgang machten die Hausherren das Spiel und der FCB blieb bei seinen wenigen Vorstößen stets gefährlich. In der letzten Viertelstunde warfen die Gastgeber alles nach vorne, um doch noch einen Treffer zu erzielen. Die beste Möglichkeit bot sich Tremmel kurz vor dem Schlusspfiff, als er freistehend an Billingsbachs Keeper scheiterte. Am Ende blieb es beim Unentschieden.

Hoheb. – Markelsh./Elpersh. II 0:1

Tore: 0:1 (42.) Christoph Beck – Schiedsrichter: Thomas Mistele, Oberwittstadt – Zuschauer: 100 – Reserve: 4:2.

Im Heimspiel gegen Markelsheim/Elpersheim präsentierte sich Hohebach zu Beginn mit einigen Abspiel- und Stoppfehlern, die Gäste profitierten davon und kamen durch Konter gefährlich vor das Tor des TSV. Die erste hundertprozentige Chance hatte aber Michael Mack, der den Torhüter jedoch nicht bezwingen konnte. Auch in der Folge war der Keeper der Gäste stets ein sicherer Rückhalt. Kurz vor der Pause war es dann Beck, der völlig freistehend am zweiten Pfosten eine Flanke verwertete und die Taubertäler in Führung brachte. In der zweiten Halbzeit machte Hohebach immer mehr Druck. Nach etwa fünf Minuten scheiterte Ehrler am Gästekeeper. Trotz vieler Eckbälle und Freistöße sollte nichts Zählbares zustande kommen. Die SGM hielt bis zum Schlusspfiff dem Ansturm des TSV stand und konnte somit für die erste Niederlage von Hohebach im Jahr 2018 sorgen.

Weik./Schäft. II – Rengersh. 3:3

Tore: 0:1 (16.) N.Herschlein, 1:1 (33.) J.Müller, 2:1(54.) S.Demuth, 3:1 (57.) T.Pelz, 3:2 (68.) C.Burkert, 3:3 (86.) M.Engert – Zuschauer: 80.

Das Spiel begann mit 45 Minuten Verspätung, da der Schiedsrichter nicht rechtzeitig am Spielort war. Die erste Chance vergab Wattke, sein Schuss ging an den Innenpfosten. In der 16. Minute erzielte Herschlein das 0:1 für die Gäste. Im Anschluss vergab die Heimelf einige Torchancen oder scheiterte am glänzend haltenden Gästetorhüter. In der 33. Minute erzielte Jan Müller den hochverdienten Ausgleich. Nach dem Wechsel ging die Heimelf durch ein Tor von Demuth mit 2:1 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Pelz auf 3:1. In der 68. Minute verkürzte Rengershausen durch Burkert auf 3:2. Kurz vor Ende gab der Schiedsrichter einen Elfmeter für die Gäste, den Engert sicher zum 3:3-Endstand verwandelte.

Mulfingen II – Laudenbach 2:1

Tore: 1:0 (10.) Martin Burkert, 2:0 unbekannt (13.), 2:1 Jannik Silberzahn (61.) – Zuschauer: 64.

Bei enormer Hitze auf dem Mulfinger Kunstrasenplatz dominierte die Heimelf die ersten Minuten. Schön vorgetragene Spielzüge führten zur frühen und völlig verdienten 2:0-Führung durch M. Burkert (10.) und O. Gaye (13.). In der Folge waren die Grün-Weißen weiter spielbestimmend und Laudenbach kam nur selten durch Diagonalbälle zu Torabschlüssen. Einmal hatten die Einheimischen noch Glück, nachdem Laudenbach nach einem Freistoß nur den Pfosten traf. Allerdings versäumten sie es bereits in den ersten 45 Minuten, den Sack zuzumachen. ]Im zweiten Durchgang wurden dann die Gäste besser, Mulfingen konnte an die starke Hälfte nur selten anknüpfen. J. Silberzahn staubte dann nach einem Eckball für die Gäste zum Anschluss ab (61.). In den letzten dreißig Minuten ließ die Heimelf aber dann wenig zu und versäumte es weiterhin für klare Verhältnisse zu sorgen. So mussten sie in der Nachspielzeit noch einige brenzlige Situationen überstehen bevor der souveräne Walter Hofmann den Schlusspfiff ertönen und die Heimelf feiern ließ.

Creg. II/Bieb. – Westh./Kraut. II 1:1

Tore: 1:0 (19.) Moritz Weid, 1:1 (27.) Simon Schmetzer – Zuschauer: 65.

Die SGM konnte die Spielanteile vor der Pause nur zu einem Tor nutzen. Moritz Weid traf für die Heimelf ins kurze Eck. Die Gäste kamen kurz darauf zum Ausgleich, indem Schmetzer mit einer schönen Einzelleistung zum Ausgleich für die Gäste traf. Nach der Pause bot sich den Zuschauern überwiegend Sommerfussball mit vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Keine Mannschaft konnte sich mehr entscheidend durchsetzten und so blieb es beim gerechten Unentschieden.

Tt./Rött. – Markelsh./Elp. II 1:1 (Spiel vom Donnerstag) Tore: 1:0 (33.)Peter Lanig (33. Min), 1:1 (49.)Christoph Beck. Die SGM kam besser in die Partie und war vor allem läuferisch und kämpferisch das überlegene Team. Luis Poth und Nicolai Rupp ließen zunächst jedoch noch gute Möglichkeiten zur Führung liegen. Besser machte es Peter Lanig in der 33. Minute, als er aus kurzer Distanz sehenswert ins obere rechte Eck traf. Die Heimelf schaltete nach der Führung einen Gang zurück und überließ den Gästen mehr und mehr die Spielkontrolle. Tore resultierten hieraus jedoch nicht, weshalb es mit knapper 1:0-Führung in die Pause ging. Die Gästen erwischten den besseren Start und konnte bereits in der 49. Minute durch Christoph Beck ausgleichen, der nach missglücktem Klärungsversuch aus kurzer Distanz das 1:1 markierte. In der Folge entwickelte sich eine offene wie ansehnliche Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Gut aufgelegte Torhüter beziehungsweise mangelnde Abschlussstärke beider Offensivabteilungen verhinderten jedoch weitere Treffer, sodass die Partie 1:1 endete.

Von folgenden Partien lag kein Spielbericht vor:

Blauf. – Weikersh./Schäftersh. 2:2

Laudenbach – Rengershausen 1:1

Blaufelden – Schrozberg 2:0

