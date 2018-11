Heidinger-Gala sorgt für Sieg im Spitzenspiel

Weik./Schäft. II - Blaufelden 2:1

Tore: 0:1 (61.) A. Heger, 1:1 (67., Handelfmeter) J. Müller, 2:1 (90.+6) J. Maier. – Zuschauer: 90.

In der ersten Spielhälfte fand das Spiel überwiegend im Mittelfeld statt. Beide Mannschaften konnten sich keine Großchancen erspielen. Die SGM hatte in der 36. Minute durch Bach und in der 43 Minute nach einer schönen Kombination zwei Halbchancen, welche aber nicht zum Erfolg führten. Nach dem Wechsel war wesentlich mehr Schwung im Spiel, und der Gast vergab in der 50. Minut eine gute Torchance. In der 61 Minute ging der Gast nach einem langen Ball, den A. Heger annahm und überlegt einschob, mit 1:0 in Führung. Die einheimische SGM steckte nicht auf, und in der 67. Minute pfiff der Schiedsrichter nach einem klaren Handspiel Elfmeter. den J. Müller sicher zum Ausgleich verwandelte. in der 85. Minute vergab Weidlich freistehend die Chance zur Gästeführung. In der sehr langen Nachspielzeit bekam die SGM in der 96. Minute noch einen Freistoß, den P. Pommert lang in den Strafraum spielte, wo J. Maier den Ball mit einem Volleyschuss in den Winkel zum viel umjubelten Siegtreffer unterbrachte.

Alth./Neunk. – Wachbach II 6:1

Tore: 1:0 Sebastian Hess, 2:0 Marco Jaumann, 2:1 Dennis Waterstrat, 3:1 Johannes Schmitt, 4:1 David Fringes, 5:1 Sebastian Hess, 6:1 (Eigentor) Marvin Huppmann. – Zuschauer: 60.

Nach der Niederlage in der letzten Woche wollte die Heimmannschaft im letzten Vorrundenspiel zeigen, dass sie gegen den SV Wachbach II die bessere Mannschaft ist und die drei Punkte da bleiben. Das Spiel lief von Anfang für die Heimmannschaft. Der TSV drückte und erspielte sich immer wieder gefährliche Situationen im 16er der Gäste. Mit einem Doppelschlag in der 10. Minute durch Sebastian Hess und in der 15. Minute durch Marco Jaumann lag man schnell mit 2:0 in Führung. Die Gäste kamen bis dato nicht richtig ins Spiel, so musste ihnen ein Freistoß in der 24. Minute weiterhelfen, durch den sie in Person von Dennis Waterstrat zum Anschlusstreffer kamen. Die Heimmannschaft ließ sich aber nicht beirren und ging durch energisches Nachsetzen durch Johannes Schmitt mit einem tollen Kopfball in der 33. Minute mit 3:1 in Führung. In der 43. Minute gab es dann Elfmeter für die Heimmannschaft. Spielertrainer David Fringes nahm sich den Ball und verwandelte souverän zum 4:1. Zur zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die Heimmannschaft hatte noch immer Lust und erhöhte in der 48. Minute durch den zweiten Treffer von Sebastian Hess auf 5:1. Der TSV wechselte nun munter durch, und so traf nur noch ein Spieler der Gäste in der 76. Minute ins eigene Tor zum 6:1-Endstand.

Mark./Elpersh. II – Mulfingen II 5:1

Tore: 0:1 (14.) Dominic Müller, 1:1 (29.) Erich Balles, 2:1 (32.) Jonathan Bean, 3:1 (38.) Florian Eckard, 4:1 (75.) Christoph Beck, 5:1 (77.) Jonathan Bean. – Zuschauer: 50.

Einen hochverdienten Sieg erspielte sich die zweite Mannschaft der SGM Markelsheim/Elpersheim im Spiel gegen Mulfingen. Dabei mussten die Gastgeber früh den Rückstand durch ein Tor von Dominic Müller hinnehmen. Doch die Elf von Mark Pietrowski ließ sich von diesem Rückschlag nicht beeindrucken und ging nach einer halben Stunde mit einem Doppelschlag durch Tore von Erich Balles und Jonathan Bean verdient in Führung. Florian Eckard baute diese Führung noch vor der Pause nach einer schönen Einzelleistung mit dem dritten Tor aus. Auch nach der Pause bestimmte die Heimelf klar das Spielgeschehen und baute die Führung erneut mit einem Doppelschlag durch Tore von Christoph Beck und Jonathan Bean klar aus. Mit diesem Kantersieg setzte die SGM den positiven Trend der letzten Spiele fort.

Schrozberg – Rengershausen 1:4

Tore: 0:1 (7.) Hirschlein, 0:2 (25.) Schenkel, 0:3 (34.) Reibel, 1:3 (52.) Welle, 1:4 (70.) Engert.

Rengershausen startete engagierter und nutze einen Freistoß aus dem Halbfeld zur frühen Führung. In der Folge entwickelte sich eine Partie auf das Tor der Schrozberger. Als die Gastgeber dann den Weg nach vorne suchten, nutze der SVR eine Balleroberung, spielte schnell in die Spitze und erhöhte auf 0:2. Danach trauten sich die Schrozberger wieder nach vorne und bekamen einen berechtigten Elfmeter zugesprochen. Dieser wurde vom Keeper des SVR pariert.

In der Folge gingen die Gäste nach einer Ecke mit 3:0 in Führung. Im zweiten Durchgang waren die Gäste auf Defensive bedacht und lauerten auf Konter. Die Heimtruppe schaffte durch einen schön herausgespielten Angriff das 1:3. Nach einem weiten Abschlag des Keepers war sich die Abwehr des TSV nicht einig, und so sorgte der SVR für den 1:4-Schlusspunkt. Reserven: 1:0.

Harthausen - TSV Hohebach 4:1

Tore: 1:0 (1., Foulelfmeter) Johannes Heidinger, 2:0 (29.) Johannes Heidinger, 3:0 (36.) Jan Keitel, 3:1 (45., Foulelfmeter) Michel Mack, 4:1 (51.) Johannes Heidinger. – Zuschauer: 120.

Gegen den Tabellenführer aus Hohebach erwischte der SVH einen Start nach Maß, denn nach nur wenigen Sekunden verwandelte Heidinger einen Foulelfmeter zur 1:0- Führung.

Im Gegensatz zum letzten Spiel gegen den TSV Laudenbach zeigte sich die Heimelf äußerst effizient und baute durch die Tore von Heidinger und Keitel die Führung auf 3:0 aus. Mit dem Pausenpfiff erzielten die Gäste per Foulelfmeter das 1:3. So war das Spiel nach einer temporeichen ersten Halbzeit noch längst nicht entschieden. Der SV zeigte aber auch in der zweiten Halbzeit von Beginn an, dass man das Spiel unbedingt gewinnen will. So war es Kapitän Heidinger der mit seinem dritten Tor seine starke Leistung krönre und in der 51. Minute die Führung auf 4:1 ausbaute. Die Gäste gaben sich zu keinem Zeitpunkt auf und stemmten sich gegen ihre erste Saisonniederlage. Zu selten brachten sie jedoch Heimkeeper Stein in Gefahr.

Cregl. II/Bieb. – Billingsb. 0:4

Tore: 0:1 (5.) Steffen Kümmerer, 0:2 (20.) Johannes Gröber, 0:3 (82.) Brümmer, 0:4 (90.) Kay Bachmann. – Zuschauer: 77.

Unter der souveränen Leitung des „Ersatzschiedsrichters“ Leon Vogel aus Billingsbach, der sich bereit erklärte, diese Partie zu leiten, entführten die Gäste völlig verdient alle drei Punkte aus dem Tauberstadion. Die Partie begann auch perfekt für die Gäste, schon nach fünf Minuten erzielte Steffen Kümmerer das 1:0. Billingsbach blieb auch in der Folgezeit am Drücker und kombinierte flüssig durchs Mittelfeld. Das 2:0 nach 20 Minuten war der Lohn für die engagierte Leistung. Die SGM Creglingen/Bieberehren kam danach zwar besser ins Spiel, ohne allerdings allzu viel Torgefahr auszustrahlen. Auch nach dem Wechsel dasselbe Bild: Die Heimelf mühte sich nach Kräften, torgefährlicher aber waren eindeutig die Gäste. Und in der Schlussphase schraubte Billingsbach das Ergebnis noch auf 4:0, ein verdienter Ehrentreffer blieb der Heimelf verwehrt.

