Heiko Link erwirbt Zertifikat

Anzeige

Als erste badische Schiedsrichter-Lehrwarte absolvierten Dr. Ronald Möhlenbrock (Bad Schönborn), Heiko Link (Buchen) und Markus Werthwein (Sinsheim) das Ausbilderzertifikat des DFB und lassen die „interessanten und vielfältigen“ Erkenntnisse nun in die Lehrarbeit ihrer Schiedsrichtervereinigung einfließen.

Um die Lehrarbeit im Schiedsrichterwesen bis an die Basis auf ein qualitativ hohes Niveau zu stellen, schult der Deutsche Fußball-Bunddie Verbands- und Kreislehrwarte in dezentral durchgeführten Seminaren. Geschult wurde in den vier Bausteinen „Methodenkompetenz“, „Sozialkompetenz“ und „Medienkompetenz“ sowie das neue Online-Modul „Lernen erfolgreich gestalten.“ aka