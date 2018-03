Heimserie weiter ausbauen

Anzeige

In der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald spielt die SG Dittwar/Tauberbischofsheim am Sonntag um 13 Uhr im Tauberstadion gegen den Tabellensechsten Heidelberger SC. Nachdem der Heimelf mit dem 4:3-Sieg in Wiesloch ein erfolgreicher Start in die Rückrunde geglückt ist, will man gegen die Heidelbergerinnen nachlegen, um so lange wie möglich an der Tabellenspitze zu bleiben. Die Heimtabelle spricht eine deutliche Sprache: Alle sechs Spiele wurden in Tauberbischofsheim und Dittwar gewonnen und dabei 13:0 Tore erzielt.

Aber auch Heidelberg ist nach dem deutlichen 5:0-Sieg gegen Dielheim/Horrenberg nicht zu unterschätzen. SG-Trainer Joachim Göller wird seine Mannschaft gut auf den Gegner und das Spiel auf schwerem Boden einstellen müssen.

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Heidelberger Stürmerin Saskia Metzinger gelegt, die bei der SG Dielheim/Horrenberg drei Tore erzielte. Bleibt abzuwarten, ob die etatmäßige Torjägerin der SG, Johanna Kuhn, nach ihrem verletzungsbedingten Ausfall wieder einsatzbereit ist und auf Torejagd gehen kann. sgdt