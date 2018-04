Heimstärke als Trumpf?

Anzeige

Eigentlich hoffte man bei der Spvgg. Neckarelz vor dem Start in die laufende Spielzeit der Fußball-Verbandsliga Baden auf einen ruhigen Saisonverlauf. Diese Hoffnungen dürften sich allerdings spätestens nach der 1:3-Niederlage im Kellerduell in Bilfingen zerschlagen haben. Für die Spielvereinigung war dies bereits die elfte Saisonniederlage. Seit dem 18. November wartet Neckarelz nun schon auf einen Sieg. Nur drei Unentschieden und fünf Niederlagen beförderten die Odenwälder mitten in den Abstiegskampf, der bis zum Saisonende Spannung verspricht. Um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, baut das Team des gebürtigen Mannheimers Marc Ritschel vor allem auf die Heimstärke. 16 der insgesamt 21 Punkte holte man in dieser Saison im heimischen Elzstadion.

Am morgigen Samstag wartet nun um 15 Uhr mit dem VfR Mannheim allerdings ein ganz dicker Brocken. Der Tabellenzweite musste zuletzt ebenfalls eine ganze bittere Niederlage einstecken, denn er verlor vor heimischer Kulisse das Spitzenspiel gegen Friedrichstal mit 0:2. Nur aufgrund der überraschenden 1:2-Niederlage von Heddesheim bei Español Karlsruhe im Nachholspiel am Mittwoch stehen die Blau-Weiß-Roten noch auf dem zweiten Platz.

Auch deshalb fordert Rasenspieler Cheftrainer Manuel Wengert: „Gegen Neckarelz muss sich wieder einiges ändern.“ Noch haben die Rasenspieler den Oberligaaufstieg selbst in der Hand. Dazu müssen die Mannheimer aber morgen die volle Punktzahl einfahren. pati/vfr