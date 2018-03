Heizt der TSV Laudenbach auch Wachbach II kräftig ein?

Anzeige

TSV Blaufelden – TSV Hohebach (Hinspiel 1:1): Durch den glücklichen 3:2-Erfolg beim Nachbarn in Mulfingen und die gleichzeitige Heimniederlage des FC Billingsbach hat der TSV Hohebach wieder sehr gute Karten im Kampf um Platz 2. Das Team von Marcel Feuchtmüller und Christian Wahl liegt zwar zwei Punkte hinter dem FCB, hat aber ein Spiel weniger als dieser absolviert. Nun müssen die Jagsttäler zum Viertletzten nach Blaufelden, der ihnen im Hinspiel überraschend ein Remis abringen konnte und sich zuletzt in Edelfingen trotz einer 1:4-Niederlage recht achtbar aus der Affäre zog. Die Gäste sind Favorit, und man darf davon ausgehen, dass sie die Crailsheimer Altkreisvertreter nicht erneut unterschätzen werden.

SGM Taubertal/Röttingen II – SV Harthausen (Hinspiel: 0:6). Mit dem 2:0-Heimsieg gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim II ist der Tabellenvierte SV Harthausen bis auf zwei Zähler an den FC Billingsbach herangerückt. Das Team von Harald Ott darf sich also wieder gute Chancen auf den zweiten Platz ausrechnen. Natürlich muss nun beim Drittletzten in Tauberrettersheim der nächste obligatorische „Dreier“ eingefahren werden. Die Unterfranken unterlagen zuletzt im Derby bei der SGM Creglingen II/Bieberehren mit 0:1 und haben mit erst elf Treffern in 15 Spielen die harmloseste Offensive der B4.

SGM Westernhausen/Krautheim II – FC Billingsbach (Hinspiel 0:4): Nur sechs Gegentore hatte der FC Billingsbach in seinen ersten 15 Punktspielen kassiert – in der folgenden Partie gab es nun gegen Laudenbach gleich fünf auf einen Schlag. Ob und wie der A3-Absteiger diesen Schock verkraftet hat, muss er nun in Westernhausen unter Beweis stellen. Nach den beiden Unentschieden gegen Taubertal/Röttingen II und Harthausen schlug sich der Tabellenvorletzte auch in Rengershausen recht ordentlich und musste sich erst kurz vor Spielende unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Kann die Elf von Angelo di Mascio ihren Aufwärtstrend auch gegen den FC Billingsbach unter Beweis stellen?

SV Mulfingen II – SGM Creglingen II /Bieberehren (Vorrunde 3:2): Der SV Mulfingen II schlug sich gegen den TSV Hohebach ganz wacker und musste sich beim Nachbarn erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit 2:3 geschlagen geben. Nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen wollen die Grün-Weißen gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren nun unbedingt wieder einen Dreier verbuchen. Der Tabellenachte hatte beim 1:0-Heimsieg gegen die SGM Taubertal/Röttingen viel Sand im Getriebe. Auswärts lief es in dieser Runde bislang besser: Mit vier Siegen auf Gegners Platz haben die Taubertäler sogar eine positive Gesamtbilanz. Fünf Punkte aus neun Heimspielen sind dagegen die sehr magere Ausbeute des Tabellenelften vor eigenem Publikum.

SGM Markelsheim/Elpersheim II – SV Rengershausen (Vorrunde 2:4): Auch nach insgesamt 14 Begegnungen wartet Schlusslicht SGM Markelsheim/Elpersheim II immer noch auf den ersten Sieg. Nun kommt der SV Rengershausen nach Markelsheim, und für den Tabellensechsten zählt in diesem Derby beim Schlusslicht natürlich nur ein Dreier. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den TSV Hohebach, acht auf den FC Billingsbach, der allerdings ein Spiel mehr absolviert hat. Auch der SV Wachbach II und der SV Harthausen haben bessere Karten als der SVR. Dennoch glimmt noch ein kleiner Hoffnungsfunken in Rengershausen, schließlich hat die zweite Halbserie gerade erst begonnen.

TSV Schrozberg – SGM Weikersheim/Schäftersheim II (Vorrunde 1:2): Nach den ersten sechs Spielen dieser Saison hatte die SGM Weikersheim/Schäftersheim II stolze 13 Zähler auf dem Konto, in den folgenden sieben Begegnungen reichte es dann nur noch zu zwei weiteren Pünktchen. Der TSV Schrozberg war in diesem Kalenderjahr schon zwei Mal im Einsatz. Gegen die Relegationsanwärter FC Billingsbach und SV Wachbach II unterlag die Arbanas- Truppe jeweils denkbar knapp mit 0:1. Gelingt nun gegen den Tabellennachbarn aus Weikersheim die Revanche für die 1:2- Hinspielniederlage? hw

