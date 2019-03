Helmut Sickmüller wird heute 70

BFV-Vizepräsident Helmut Sickmüller feiert am heutigen Donnerstag seinen 70. Geburtstag. „Helmut ist an vielen Stellen in unserer Verbandsstruktur präsent, vor allem im Bereich Gewaltprävention und den unterschiedlichsten Aspekten unserer Abteilung gesellschaftlicher Verantwortung. Hier liegen ihm gerade die Themen Integration und Ehrenamt außerordentlich stark am Herzen“, sagt BFV-Präsident Ronny Zimmermann über den Jubilar. „Er verfügt über einen immensen Wissens- und Erfahrungsschatz aufgrund seiner langjährigen, erfolgreichen Tätigkeit auf den unterschiedlichsten Ebenen im Fußball. Wir wissen, was wir an ihm haben, und sind ihm zu großem Dank verpflichtet.“

Als Kind begann Sickmüller beim FC Viktoria Nußloch Fußball zu spielen und übernahm schon mit Anfang 20 Verantwortung als Jugendtrainer und als Trainer der Frauen. Nach seinem Wegzug aus Nußloch fand er 1982 im 1. FC Pforzheim seinen neuen Verein. Über neun Jahre war der ehemalige Bürgermeister dort Erster Vizepräsident, Beisitzer im Spielausschuss und Geschäftsführer.

Bereits seit 2004 bestimmt der als Vizepräsident die Geschicke im BFV-Präsidium mit und ist seit 2007 zudem Integrationsbeauftragter. Diese Funktionen füllt Sickmüller bis heute aus. bfv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019