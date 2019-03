Herber Rückschlag für „Tauber“

Nach den beiden gestrigen Nachholspielen in der Fußball-Landesliga Odenwald ist die Tabelle begradigt. Jetzt kann es sozusagen im Gleichschritt in den Endspurt gehen.

VfR Uissigheim – Eintracht Walldürn 1:0

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm (67. Martin), Rüttling, M. Füger (57. Schmitt), C. Gros, Sladek (27. Heerd), S. Gros, Faulhaber, Väth, Matti Duschek, Morrawietz (62. Geiß).

Walldürn: K. Fischer, Schüler, Sen (82. Bernhard), Schmitt, Fach, Berberich (73. Vogt), Fritsch, Hana, B. Fischer, Grullini, Leis.

Tore: 1:0 (84.) Väth. – Schiedsrichter: Richard Gerstlauer (Mosbach). – Zuschauer: 130.

In einem temporeichen Spiel sahen die Zuschauer zwei kämpfende Mannschaften, doch durchdachte Aktionen hatten Seltenheitswert. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, als beide Teams alles nach vorne warfen. Väth besorgte den Siegtreffer, nachdem Gäste-Keeper Fischer den Ball nicht festhielt. Für den VfR Uissigheim ist der Klassenerhalt damit nun im Grunde „eingetütet“. Für Aufsteiger Eintracht Walldürn hingegen rückt die direkte Rückkehr in die Kreisliga Buchen immer näher.

FV Reichenbuch – TSV Tauberbischofsheim 5:1

Reichenbuch: Edelmann, Gimber, Utz, Bachmann, Holzschuh (77. Roth), Welz, Amann (82. Dylla), Donau (79. Kratk), Winter, Hiller (68. Kalinowski), Weber.

Tauberbischofsheim: Wörner, Burger, Rodemers, Höfling, Kircher, Miller (46. Stockmeister), Gimbel, Freundschig, Wolter, Hilbert, Seethaler.

Tore: 1:0 (2.) Amann, 1:1 (19.) Rodemers, 2:1 (37.) Bachmann, 3:1 (42.) Hiller, 4:1 (75.) Kalinowski, 5:1 (85.) Kratky. – Schiedsrichter: Tobias Brand (Oberschefflenz). – Zuschauer: 120.

Rückschlag statt Befreiungsschlag. Der TSV Tauberbischofsheim kam im so wichtigen Nachholspiel um den Klassenerhalt gestern überraschend unter die Räder. Die beiden Treffer kurz vor der Pause waren letztlich der „Genickbruch“. Die Abstiegsnöte für die Fleischer-Mannen sind nun größer denn je. Aufsteiger FV Reichenbuch hingegen hat sich fast befreit aus dem Abstiegskampf.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019