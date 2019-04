Hettingens Talfahrt hält auch gegen den FC Donebach an

VfR Gommersdorf II – Buchen 2:0

Nach dem Sieg am Gründonnerstag (5:2) gegen Mudau punktete der VfR Gommersdorf II in der zweiten Begegnung am Osterwochenende gegen den TSV Buchen gestern erneut dreifach. Tobias Rehrauer aufseiten des VfR prüfte nach fünf Minuten erstmals TSV-Schlussmann Hilbert, der den Ball noch um den Pfosten drehte. Michael Lieb erzielte nach 19 Minuten das 1:0 für die Heimelf, als er die Flanke von Schaffhauser entschlossen verwertete. Die Buchener mühten sich nach Kräften, konnten die Defensive der Gommersdorfer über die gesamte Spieldauer aber nicht knacken. Kurz vor Halbzeit erhöhte Fabian Stöcklein nach Eckball handlungsschnell auf 2:0 (42.). VfR-Offensivakteuer Marco Klenks Heberversuch konnte von Hilbert gerade noch entschärft werden. Die zweite Hälfte war geprägt von Mittelfeldaktionen, und klare Tormöglichkeiten konnten beide Mannschaften nicht mehr kreieren, so dass Gommersdorf den Vorsprung sicher über die Zeit bekam.

Höpfingen II – SV Waldhausen 1:1

Beide Teams hatten schon in der Anfangsviertelstunde ihre Offensivaktionen. So blieb Andre Kaiser im TSV-Tor Sieger gegen Al-Saeedi, auf der anderen Seite sorgte P. Biringers Weitschuss für Gefahr. Eine Riesen-Möglichkeit vergab für die Gäste M. Goldschmidt in der 25. Minute und der TSV überstand auch anschließend gefährlich geschlagene Eckbälle der Reichert-Elf, die sich nun die Dominanz erspielt hatte. In der Schlussphase des ersten Teils kam der TSV mit starkem Offensivdrang zurück und hatte aber quasi auch mit dem Halbzeitsignal das Glück des Tüchtigen: Goldschmidts Ball sprang von der TSV-Lattenunterkante zurück ins Feld. Torlos ging es somit in den zweiten Teil, in der schon bald Simon Dietz per Freistoß vor dem SV-Gehäuse für Gefahr sorgte. In der 59. Minute die Führung für die Gastgeber: M. Hollerbachs Flankenball hatte J. Farrenkopf per Kopf verwertet. Und das beflügelte die TSV-Elf zu weiteren Offensivtaten. Das zweite Tor fiel nicht, stattdessen in der 78. Minute der Ausgleich für die „Rot-Weißen“: Nach M. Schnorrs Eckball jubelte R. Nolde zum Ausgleich. Die Begegnung wurde nun zum offenen Schlagabtausch. Möglichkeiten blieben allerdings hüben wie drüben ungenutzt.

FC Hettingen – FC Donebach 0:3

Erstmals seit seiner Verletzung in der lvergangenen Saison stand beim FC Hettingen wieder M. Bethäuser zwischen den Pfosten. In der 14. Minute musste er auch gleich zeigen, dass er wieder der Alte war, als er einen Schuss der Gäste entschärfte. Den Nachschuss konnte Wagner gerade noch abwehren. In der 30. Minute traf Reimann per Freistoß nur die Latte des Donebacher Gehäuses. In der 40. Minute war es wiederum Wagner der auf der Linie rettete und so das 0:1 verhinderte. Donebach agierte insgesamt druckvoller und ging in der 56. durch Schnetz mit 1:0 in Führung. In der 60. Minute sahen die Zuschauer die beste Chance bis dahin für die Viktoria durch Platonov, doch Der Gästekeeper ließ sich nicht überwinden. Der FC Hettingen hatte nach einem Eckball in der 78. noch die Chance zum Anchlusstreffer. In der Nachspielzeit erhöhte der FC Donebach noch auf 3:0.

Hardheim/Bretz. – Sennfeld/R. 0:8

Schnell entschieden war die Begegnung gegen den Tabellendritten VfB Sennfeld/Roigheim, der bereits nach einer halben Stunde mit 5:0 führte. Torschützen waren Andreas Riegler (9.) und zweimal Thoren Juray. Silva Medeiros setzte den Torreigen mit seinen drei Treffern in der 27., 29. und 61. Minute fort. Die restlichen Tore gegen eine hoffnungslos unterlegene Heimmannschaft erzielten Steffen Schmitt in der 52. und und Robin Fahrbach in der 78. Minute.

FC Schloßau - Erfeld/Gerichtst. 1:0

Bei schönstem Frühlingswetter begann die Begegnung wie die meisten es erwartet hatten: Die Heimmannschaft verschaffte sich sofort ein spielerisches Übergewicht und schnürte die Gäste in ihrer Spielhälfte ein. Trotz der Überlegenheit ließen klare Torchancen aber auf sich warten. In der 25. Minute war Böhm nach einem Freistoß acht Meter frei vor dem Tor, setzte den Ball zum Entsetzen der Schloßauer Zuschauer aber über die Latte. Drei Minuten später wurde Böhm nach einer schönen Kombination am Strafraumeck freigespielt und überwand den guten Gästetorhüter zum 1:0. Nach der Halbzeit verflachte das Spiel. Vielen Pässe auf beiden Seiten fehlte die Präzision. In der letzten Viertelstunde wechselten die Gäste neue Angriffskräfte ein, kamen aber nicht mehr zu Ausgleichschancen. Vielmehr kam die Heimmannschaft zu mehreren Torgelegenheiten. Die klarste wurde in der 85. Minute vergeben, als ein Schloßauer Angreifer allein auf das gegnerische Tor zulief, aber am Gästetorwart scheiterte – und auch der Nachschuss konnte nicht im leeren Tor untergebracht werden.

Rosenberg – Götzingen/Eberst. 4:0

Bei idealen Platzverhältnissen und einer großen Zuschauerkulisse trafen die „Grünen“ aus Rosenberg gegen die „Roten“ aus Götzingen/Eberstadt zu einem für die Einheimischen richtungsweisenden Spiel aufeinander. Trotz großer Verletzungssorgen begann die einheimische Mannschaft engagiert und bestimmte nach 15 Minuten das Spielgeschehen. M. Volk setzte sich im 16-Meterraum gekonnt durch und wurde nur durch ein Foul gebremst: Den fälligen Strafstoß verwandelte A. Löw zur beruhigenden Führung. Nun hatte der TSV seine stärkste Phase und durch einen sehenswerten Freistoß von F. Rechner wurde die Führung ausgebaut. Mit dem Halbzeitpfiff besorgte der agile Volk das vorentscheidende 3:0. Nach der Pause verflachte das Spiel, der TSV Rosenberg kontrollierte das Geschehen, vom Gast aus Götzingen kam wenig, und so war es T. Zeiter, der eingewechselt und mit der ersten Ballberührung, den 4:0-Endstand erzielte. So konnte die ersatzgeschwächte Heim-Mannschaft einen wichtigen und nie gefährdeten Sieg einfahren.

Hainstadt - Schweinberg 2:2

Zum Heimspiel am Ostermontag hatte man den zuletzt siegriechen FC Schweinberg zu Gast. Die erste Torannäherung kam nach Camicias Flankenlauf und Kopfballversuch durch Kapitän N. Kappel zustande. In der 20. Minute die erst Chance für die Gäste nach einem Heber von Reimann, Guthmann klärte in höchster Not knapp vor der Linie. In der Folge war das Spiel geprägt von kleinen Nickligkeiten und Unterbrechungen. Nach einem langen Ball konnte sich Schweinbergs Michel nur mit einer Notbremse helfen und kassierte die Rote Karte. Den anschließenden Freistoß versenkte Schüssler millimetergenau mit Hilfe der Lattenunterkante zur verdienten Führung der Hausherren. Drei Minuten später aber wieder „alles auf Anfang“. Ebenfalls mit Unterstützung des Querbalkens gelang T. Rüttling nach einem Eckball der Ausgleich. Schweinberg „erkonterte“ sich trotz Unterzahl weitere Chancen und übernahm das Kommando. Nach Wiederbeginn kämpfte sich die Spielvereinigung wieder in die Begegnung und erarbeitete sich nach und nach wieder Vorteile. Nach brillanter Vorarbeit von Jugendspieler S. Kreuter markierte Oldie F. Buschmann eiskalt die vielumjubelte Führung der Hausherren. Postwendend aber hatten die Gäste die Antwort durch V. Reimann zum 2:2 parat. Kurz vor Schluss ergab sich nochmals die Möglichkeit zum Siegtreffer, aber der Kopfball von Hinner landete neben dem Tor. So nahmen die Gäste glücklich einen Punkt mit nach Schweinberg.

TSV Mudau – VfB Heidersbach 2:3

Eine enttäuschende Leistung zeigte der TSV Mudau im Heimspiel gegen den VfB Heidersbach. War man in der Anfangsphase noch die überlegene Mannschaft, das allerdings fahrlässig mit den Einschussmöglichkeiten umging, so fand der VfB im Verlauf deutlich besser ins Spiel, was nicht nur am Pfostentreffer von P. Rhein zum Ausdruck kam. Dennoch wurden torlos die Seiten gewechselt. Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie offen, der TSV Mudau tat sich aber gegen eine gut gestaffelte Gästemannschaft schwer. Nachdem Allgaier in der 62. Minute per Kopf am Pfosten scheiterte, erzielte Münster kurz darauf den 1:0-Führungstreffer. Nur wenig später ließ P. Rhein die gesamte TSV Abwehr alt aussehen und schob zum 1:1 ein (71.). Als der erst kurz zuvor eingewechselte Sigmund in der 85. Minute Mudau per Kopf in Front brachte, wähnte mancher die Entscheidung sei gefallen. P. Rhein (87.) und M. Rhein (91.) sorgten aber für den späten Gästesieg, der aufgrund der geschlossenen Mannschaftsleistung und des spürbareren Siegeswillens der Heidersbacher nicht unverdient war.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019