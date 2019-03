Heute Halbfinale im BFV-Pokal

115 Mannschaften waren im Juli 2018 in den Pokalwettbewerb des Badischen Fußball-Verbandes gestartet. Die vier verbliebenen Teams kämpfen nun am heutigen Mittwoch um den Einzug ins Finale. damit würden sie sich die Chance auf die Qualifikation für den DFB-Pokal bewahren.

VfB Gartenstadt – Karlsruher SC

Der klassenniedrigste der vier Mannschaften, der Verbandsligist VfB Gartenstadt, trifft um 18.30 Uhr im Stadion des VfR Mannheim auf den aktuellen Tabellenzweiten der 3. Liga, den Karlsruher SC. „Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie derart im Rampenlicht steht, der ganze Verein fiebert diesem Spiel entgegen und wir werden alles dafür tun, damit es ein Fußballfest wird“, freut sich VfB-Coach Dirk Jörns auf die Partie.

„Als KSC will man den Pokal immer gewinnen. Wir sind Titelverteidiger und dieser Rolle wollen wir auch gerecht werden“, äußert sich KSC-Akteur Marco Thiede im Vorfeld der Begegnung.

FC Nöttingen – SV Waldhof Mannh.

Im zweiten Halbfinale empfängt der FC Nöttingen um 19.30 Uhr den aktuellen Spitzenreiter der Regionalliga Südwest, den SV Waldhof Mannheim.

FCN-Coach Michael Wittwer freut sich auf die Partie, weiß aber auch um die Qualität des Gegners: „Natürlich sind wir als Oberligist in dieser Begegnung der Underdog. Mannheim spielt eine starke Saison, trotzdem nehmen wir die sportliche Herausforderung an und möchten die Überraschung schaffen. Dass das nicht einfach wird ist uns allen bewusst, am Spieltag muss schon alles passen, wenn wir das Unmögliche schaffen wollen.“

Waldhof-Trainer Bernhard Trares erwartet ein „wahnsinnig schweres Spiel, bei dem Nöttingen alles in die Waagschale werfen wird, um das Spiel zu gewinnen.“ Als klaren Favorit sieht er seine Mannschaft nicht unbedingt, sein Team gehe aber „mit einer Nasenspitze voran“ in die Begegnung. Gegner Nöttingen bescheinigt Trares eine sehr gute Mannschaft, gegen die der SV Waldhof eine „top Leistung braucht, um ins Endspiel zu kommen.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019