Heute Stadtderby im Deutschordenstadion

SC Wiesenbach – TV Niederstetten (Hinspiel 3:0): Wer den 3:0-Auswärtserfolg des SC im Saison-Auftaktspiel beim Vizemeister in Niederstetten noch als Sensation einstufte, ist inzwischen zu einer anderen Bewertung gekommen. Wiesenbach hat 29 Zähler auf dem Konto und darf sich nach oben orientieren, der vom Verletzungspech arg gebeutelte TV Niederstetten kämpft um den Klassenerhalt. In Blaufeldener Teilort hat bis dato in dieser Saison nur die SGM Markelsheim/Elpersheim gewonnen.

SGM Markelsheim/Elpersheim – SC Amrichshausen (Hinspiel 2:1): Die Platzherren erbeuteten in ihren jüngsten vier Spielen acht Zähler und haben als Tabellenzweiter zwei Partien weniger absolviert als der punktgleiche Kreisliga-A3-Spitzenreiter TSV Dörzbach/Klepsau. Ein Heimsieg am Montag gegen die stark nachlassenden Gäste, die zuletzt vier Mal hintereinander leer ausgingen, ist absolute Pflicht für die Taubertäler.

Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern – FC Creglingen: (Hinspiel 2:3) Beide Teams waren zuletzt zwei Mal vor eigenem Publikum erfolgreich. Die Spielvereinigung will am Montag Revanche für die denkbar unglückliche 2:3-Hinspielniederlage. Im Gegensatz zu ihrem Gastgeber sind die am Samstag spielfreien Creglinger allerdings ausgeruht. Dürfen sich die Zuschauer auf einen offenen Schlagabtausch, wie im ersten Aufeinandertreffen beider Teams in Bieberehren, freuen?

FC Igersheim – Spvgg Gammesfeld (Hinspiel 2:0): Für den Drittletzten aus Gammesfeld ist das Kellerduell beim Vorletzten in Igersheim der zweite richtungsweisende direkte Vergleich im Abstiegskampf. Beide Kontrahenten werden am Ostermontag auf Sieg spielen – Kampf wird Trumpf und Nervenstärke gefragt sein! H.W.

