Hildenbrand erneut in die Regionalliga eingestuft

In die Regionalliga eingestuft sind 2018/19 mit Mario Hildenbrand (Nassig), den Zwillingen Nikolai und Michael Kimmeyer, Philipp Reitermayer (alle Karlsruhe) sowie Andreas Reuter (Heidelberg) erstmals fünf Badener. Mit neun von insgesamt 30 Referees ist der BFV auch in der Oberliga Baden-Württemberg gut vertreten: Vincent Becker (Pforzheim), Dennis Boyette (Schwetzingen), Roy Dingler (Birkenfeld), Mika Forster (Flehingen), Marcel Göpferich (Bad Schönborn), Lukas Heim (Waghäusel), Sascha Kief (Reilingen), Sonja Kuttelwascher (Mannheim) und Joshua Zanke (Neulingen) assistieren außerdem in der Regionalliga Südwest an der Linie.

Für die Verbandsliga sind insgesamt 29 Schiedsrichter klassifiziert, darunter sechs Schiedsrichterassistent-Spezialisten, die hauptsächlich an der Linie in der Regional- bzw. Oberliga eingesetzt werden. Folgende Referees leiten Spiele in der höchsten badischen Spielklasse: Philipp Becker (Mannheim), Roman Deppisch (Werbachhausen), Marvin Dill (Marxzell), Christopher Funk (Heidelberg), Marc Heiker (Sulzfeld), Philipp Hofheinz (Niefern-Öschelbronn), Evelyn Holtkamp (Mannheim), Fatih Krem Icli (Oberlauda), Rini Iljazi (Wurmberg), Chantal Kann (Walzbachtal), Moritz Kuhn (Pforzheim), Patrick Laier (Baiertal), Selina Menzel (Stutensee), Philipp Mößner (Karlsbad), Sebastian Reichert (Waibstadt), Fabian Reuter (Heidelberg), Pascal Rohwedder (Graben-Neudorf), Daniel Schäfer (Mudau), Christian Schäffner (Bruchsal), Daniel Schindler (Leimen), Kevin Solert (Brühl), Christian Speckert (Heilbronn), Björn Stumpf (Eppingen). Als SRA-Spezialisten wurden berufen: Fabian Ebert (Edingen-Neckarhausen), Rouven Ettner (Kronau), Mathias Fahrer (Flehingen), Stefan Faller (Karlsdorf-Neuthard), Simon Karcher (Karlsruhe) und Björn Schumann (Igersheim).

Spiele der A-Junioren-Bundesliga wird Mika Forster zusammen mit den Assistenten Roy Dingler und Daniel Schäfer leiten. In der B-Junioren-Bundesliga kommt Marc Heiker zum Einsatz und hat Philipp Hofheinz sowie Fabian Reuter an der Linie.

Für die B-Mädchen-Bundesliga klassifiziert wurde Wiebke Frede (Heidelberg), die gleichzeitig zusammen mit Chantal Kann und Sarah Fahrer (Flehingen) auch als Schiedsrichterassistentin in der 2. Frauenbundesliga amtieren wird. jg

