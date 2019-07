Hochkarätiger Nachwuchs misst sich beim SV Nassig

Die Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaft 2019 ist Geschichte und schon wartet ein weiteres Fußballschmankerl auf die Fans. Am Samstag, 20. Juli, findet bereits zum achten Mal der „Bühnenbau Wertheim-Cup“ auf der Wildbachsportanlage in Wertheim-Nassig statt. Erneut ist es Chef-Organisator Walter Lausecker gelungen, Mannschaften aus den höchsten deutschen U15-Ligen nach Wertheim zu locken, um den Sieger des „BBC 2019“ zu ermitteln.

Die Auslosung, mit der Geschäftsführer Kai Uwe Patz von der Firma Bühnenbau Wertheim und die Nassiger Jugendleiter Günther Schönig und Wolfgang Dosch sehr zufrieden sein können, ergab folgende Gruppenpaarungen: In der Gruppe A treffen folgende U15-Teams aufeinander: TSG 1899 Hoffenheim, TSV 1860 München, 1. FC Nürnberg, FC Augsburg und FC Ingolstadt. Um die begehrten Halbfinalplätze in der Gruppe B spielen SV Viktoria Aschaffenburg, FC Würzburger Kickers, Spvgg. Greuther Fürth, SV Darmstadt 98 und das heimische U16/U17 Team vom SV Nassig. Spannung ist garantiert, da sieben Mannschaften ihre Rundenspiele in der höchsten Spielklasse, der Regionalliga, bestreiten, zwei Teams kommen aus der Bayernliga und SV Nassig aus der Landesliga Odenwald.

Anpfiff für dieses unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Markus Herrera Torres hochkarätig besetzte Jugendturnier ist um 11 Uhr. Die Spielzeit beträgt 22 Minuten, so dass gegen 16 Uhr die Gruppenphase beendet sein wird und um 16.30 Uhr die Halbfinals beginnen werden. Der Sieger des wird im Finale gekürt, welches um 18 Uhr beginnt.

Der Eintritt für dieses Jugendfußball-Highlight ist frei. Bei einer Tombola besteht die Möglichkeit, Fanartikel der teilnehmenden Mannschaften zu ergattern.

