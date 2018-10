Höherer Sieg war möglich

Weiher – Klinge Seckach 0:2

Beim Verbandsliga-Auswärtsspiel in Weiher präsentierte sich der SC Klinge Seckach von Anfang an konzentriert und versuchte, den Gegner sofort unter Druck zu setzen. Die ersten 25 Minuten waren aber recht ausgeglichen. Danach machte die SCK immer mehr Druck und hatte durch Jana Ackermann zwei große Möglichkeiten zur Führung, die jedoch nicht genutzt wurden. Weiher war mit langen Bällen und ihren schnellen Stürmern stets gefährlich, und so musst Aileen Piecha im 1:1 in höchster Not retten. Kurz vor der Pause fasste ich Nina Frank ein Herz und machte in der 40. Minute mit einem herrlichen Tor „in den Knick“ das 1:0.

Nach der Pause drückte die SCK immer mehr die Gastgeber in die eigene Hälfte. Luisa Kowarik hatte gleich nach der Halbzeit mit einem Innenpfostentreffer Pech. Kurz danach wurde Jana Ackermann auf die Reise geschickt und machte mit einem Schuss ins kurze Eck das 2:0. Kurz darauf „zimmerte“ Nina Frank einen weiteren Ball an den Innenpfosten. Nun hatte die SCK Chance um Chance, bei denen oft das Glück fehlte. Aber Weiher hatte immer wieder gute Konterchancen, die aber durch die gute Abwehr um ihre Spielführerin Jana Holder und um die sehr gut mitspielende Torfrau Aileen Piecha abgewehrt wurden. Am Ende gewann man in Weiher mit einem hochverdienten 2:0. dizi

