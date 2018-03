Höpfingen hat einen Lauf – nicht aber gegen Lauda

Anzeige

In die Erfolgsspur will der VfR Gommersdorf II im Heimspiel gegen Türkspor Mosbach zurückfinden. Die glatte 0:3-Niederlage im Hinspiel ist längst abgehakt, und auswärts sind die Gäste deutlich schwächer als daheim. Türkspor ist für torreiche Partien bekannt, wird aber derzeit noch von den Jagsttälern übertroffen, die drei Partien mit einem Sieg und zuletzt zwei Niederlagen mit einer 7:11-Torbilanz beendeten.

Sowohl der VfR Gerlachsheim als auch der TSV Strümpfelbrunn hatten in diesem Jahr noch kein Erfolgserlebnis; wer im direkten Kräftemessen die Oberhand behält, verschafft sich etwas Abstand zur Abstiegsregion. Im Hinspiel reichte es für beide nur zu einem torlosen Unentschieden. Nicht so gute Erinnerungen hat der VfR an den Pokalwettbewerb 2016/17, aus dem er daheim vom TSV in der zweiten Runde mit 2:4 „ausgeschaltet“ wurde.

Der 2:1-Hinspielerfolg wäre sicher ein Ergebnis, das Andreas Walz, der Trainer des VfR Uissigheim sofort unterschreiben würde, wenn es jetzt wieder gegen die SV Viktoria Wertheim geht. Etwas Glück war aber dabei, weil ein Eigentor in der 4. Minute der Nachspielzeit den Auswärtserfolg bescherte. Zwei spielstarke Mannschaften werden sich vom Anpfiff an voll konzentrieren müssen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Ganz schwierig wird das Unterfangen des SV Neunkirchen, im Heimspiel gegen den SV Königshofen zu punkten. Vor der Rekordkulisse von 420 Zuschauern war für den SVN in der Messestadt bei der 1:3-Hinspielniederlage nichts zu holen. Nach dem klaren Sieg in Buchen mit einem „Viererpack“ von Ali Karsli, der „nebenbei“ bis zur 45. Minute einen lupenreinen Hattrick besorgte, sind die Mannen von Trainer Christian Moll auf dem besten Weg, um wieder an die erfolgreiche Hinrunde anzuknüpfen. Kein Wunder also, dass selbst der sportliche Leiter Martin Michelbach wenig auszusetzen hatte: „Wir müssen die Aufgabe in Neunkirchen mit dem nötigen Respekt angehen, dann bleiben wir weiter in der Erfolgsspur.“ Dem Gastgeber fehlen bis zum rettenden Ufer schon zehn Punkte.

Auf einem guten Weg sieht sich Aufsteiger SV Osterburken, der zuletzt vier Zähler in zwei Spielen holte. Auch im Heimspiel gegen den TSV Buchen will die Mannschaft von Trainer Jürgen Wöppel weiter emsig Punkte hamstern. Schließlich soll vorzeitig der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht werden; es wäre ein Riesenerfolg für die Römerstädter. Für einige Nachlässigkeiten wurden die Gäste im Heimspiel gegen Königshofen gnadenlos abgestraft und kassierten mit 0:6 die bisher höchste Saisonniederlage. Jetzt muss die Mannschaft von Trainer Oliver Neeb aus einer besseren Defensive heraus wieder Tritt fassen, um nicht noch weiter Boden zu verlieren. „Spitze“ ist der TSV nur in der Fairness-Tabelle mit den wenigsten Roten, Gelb-Roten und Gelben Karten; vielleicht ein Indiz dafür, dass der TSV gelegentlich zu „brav“ auftritt, um einer Partie seinen Stempel aufdrücken zu können. Im Hinspiel fiel der 1:2-Anschlusstreffer – durch ein Eigentor der Römerstädter – viel zu spät, um dem Spiel noch eine Wende geben zu können.

Aus einer soliden Abwehr heraus will auch der SV Nassig im Heimspiel gegen den Favoriten TSV Oberwittstadt überzeugen; ob es wie in den beiden jüngsten Punktspielen zu einem Zähler reicht? Im Hinspiel mussten sich die Mannen von Trainer Sebastian Gegenwarth nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die große Stärke der „Wittschter“ ist ihr überzeugendes Auftreten auswärts, wo sie die Hälfte ihrer zwölf Punktspiele gewannen und derzeit den zweiten Platz in der Auswärtstabelle belegen. Der SV Nassig wird sich mit allen Kräften gegen eine Niederlage stemmen; schließlich ist die Heimbilanz positiv; nur zwei Spiele gingen verloren.

Kann der TSV Tauberbischofsheim im Heimspiel gegen den FC Schloßau die Erwartungen erfüllen? Nachdem bereits das Hinspiel mit 3:0 gewonnen wurde und der FC in bisher zehn Auswärtspartien magere vier Zähler verbuchte, müssen – und können – die Mannen von Trainer Mario Fleischer mit der Favoritenrolle leben. Die Gäste werden sich mit allen Kräften gegen eine drohende Niederlage stemmen.

Viel Spannung verspricht die Begegnung des aufstrebenden FV Mosbach, der daheim den Aufsteiger FC Grünsfeld in die Schranken weisen will. Nach der Winterpause zeigte der FCG zwei verschiedene Gesichter. Nach dem 1:5 gegen Lauda überraschte er mit dem dritten Auswärtserfolg in Tauberbischofsheim. Aus Grünsfeld bringen die Mosbacher ein 1:1-Unentschieden mit.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.03.2018