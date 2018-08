Höpfingen „holt“ sich den KSC

Anzeige

Assamstadt – Oberwittstadt 0:3

Bereits nach zwei Minuten hatte der TSV Assamstadt Pech, als der Ball an die Latte sprang und auch der Nachschuss vergeben wurde. Das Spiel war in den ersten 20 Minuten sehr schnell und ausgeglichen. Danach hatte der TSV Oberwittstatt etwas mehr vom Spiel und zwei hochkarätigen Chancen. Diese wurden aber vom TSV-Keeper Rupp souverän vereitelt. Nach dem Seitenwechsel ging der TSV Oberwittstadt durch eine Unachtsamkeit der Assamstadter Abwehr mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten vergab der Heim-TSV die große chance zum 1:1 leichtfertig. Per Handelfmeter erhöhte Oberwittstadt auf 2:0. Nun war die Luft beim TSV Assamstadt raus und der Landesligist bestimmte das Geschehen. folglich fiel noch das 3:0 in der 66. Minute. Letzendlich ging der Gäste-Sieg völlig in Ordnung. Für Oberwittstadt trafen Christian Schledorn (2) und Andreas Rüttenauer.

Gommersdorf – Wiebling. 4:2 n.E.

Obwohl die Wieblinger in den ersten 30 Minuten ihre technische Überlegenheit ausspielten, hatten sie nur durch eine verunglückte Flanke Pech (28.), die an die Querlatte ging. Zuvor hatte Gommersdorf die größte Möglichkeit durch Felix Schmidt (11.), der wunderbar freigespielt aus kurzer Distanz über das Tor zielte. Danach war es ein recht ausgeglichenes Spiel. Gommersdorf war im Elfmeterschießen besser und hatte einen Torwart, der ohne viel Aufhebens die Gästeschützen so verwirrte, dass die Jagsttäler locker mit 4:2 das Elfmeterschießen gewannen.

VfR Mannheim – FV Lauda 2:0

Trotz der Niederlage gegen den Verbandsliga-Konkurrenten war man aufseiten des FV Lauda mit gezeigten Leistung zufrieden. Beide Treffer fielen erst in der zweiten Hälfte. Steffen Kochendörfer (57.) und Ayhan Sabah (77.) waren den Torschützen für die Rasenspieler am Freitagabend. Der FV war vor allem durch Standards gefährlich. Laudas Torhüter Sven Bornhorst hielt in der 74. Minute noch einen Elfmeter von Haffa.

