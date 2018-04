Höpfingens Erfolgsserie hält weiter an

Eintracht Walldürn verteidigte die Spitzenposition in der Kreisliga Buchen mit einem 3:1-Erfolg am gestrigen Sonntag über den FC Donebach. © Martin Herrmann

Höpfingen II – TSV Götzingen 1:0

Der gastgebende TSV startete selbstbewusst gegen den Namensvetter aus Götzingen und registrierte nach einer Viertelstunde durch C. Kaiser eine erste gefährliche Torraumszene. Für die Göbes-Elf tauchte M. Hornung vor Stöckels Tor auf, es blieb aber ebenso folgenlos. So richtig prickelnd wurde es erstmals in der 39. Minute: S. Hauck wurde im

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.04.2018