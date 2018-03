Hoffenheim zu ungefährlich in der Offensive

Anzeige

Frauenfußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat auch das zweite Spiel der Rückrunde verloren. Beim 1. FFC Frankfurt setzte es am Samstag eine 0:2 (0:0)-Niederlage. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erarbeiteten sich die Frankfurerinnen insbesondere nach der Pause mehr Chancen und erzielten verdient zwei Tore (62., 71.).

Für die Partie in Frankfurt ließ sich das Team um Chef-Trainer Jürgen Ehrmann erneut etwas Neues einfallen. Wie schon gegen den VfL Wolfsburg, startete die TSG mit einer Viererkette, in der Tamar Dongus und Sophie Howard zentral verteidigten und Leonie Pankratz und Maximiliane Rall die Außenbahnen beackerten. Davor formierte sich dann statt einer Fünferkette ein Dreiermittelfeld mit Isabella Hartig, Stephanie Breitner und Lena Lattwein. Die Offensivabteilung bildeten Fabienne Dongus, Judith Steinert und Nicole Billa.

Bei eisigen Temperaturen brauchten beide Teams lange, um warm zu werden. Nach guten 20 Minuten war es dann der 1. FFC Frankfurt, der das Spiel im Stadion am Brentanobad in die Hand nahm. Die TSG spielte nur selten planvoll nach vorne, in der Defensive schlichen sich immer wieder Fehler ein. Die Gastgeberinnen erarbeiteten sich kurz vor der Pause erste Chancen, ließen sie allerdings ungenutzt.