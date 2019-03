Hoffenheimer Frauen waren mit dem Glück im Bunde

TSG Hoffenheim – SC Freiburg 2:1

Tore: 1:0 (27.) Lena Lattwein, 1:1 (30.) Anja Maike Hegenauer, 2:1 (74.) Janina Minge (Eigentor). Zuschauer: 630.

Mit etwas Glück sicherten sich die Bundesliga-Frauen der TSG 1899 Hoffenheim im Baden-Derby gegen den SC Freiburg ein 2:1 (1:1). In einer ausgeglichenen Begegnung traf Lena Lattwein zur Führung (27.), Freiburg glich wenig später aus (30.). Durch ein für den Sport-Club sehr unglückliches Eigentor entschied die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann die Partie am Ende für sich. Es war für Hoffenheim der erste Sieg in der Rückrunde. Bereits am Sonntag, 31. März, um 13.05 Uhr treffen die beiden Teams im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim im Halbfinale des DFB-Pokals erneut aufeinander.

Trotz der enttäuschenden Leistung beim SV Werder Bremen (1:1) hatte Chef-Trainer Jürgen Ehrmann sein Team lediglich auf zwei Positionen umgestellt. Spielführerin Leonie Pankratz musste verletzungsbedingt passen; für sie rückte Anne Fühner auf die linke Seite. Sarai Linder übernahm die freie Position als rechte Außenverteidigerin. Im Mittelfeld begann Franziska Harsch (anstelle von Isabella Hartig).

Die TSG fand nur schwer ins Baden-Derby gegen den SC Freiburg hinein. Gefährliche Fehlpässe aus der Hoffenheimer Hintermannschaft prägten die Anfangsphase des Spiels, im Mittelfeld zog die TSG oft den Kürzeren. Nach einer knappen halben Stunde traf die TSG überraschend zur Führung. Nicole Billa setzte sich stark durch, Lena Lattwein netzte eiskalt ein. Doch das 1:0 währte nicht lange, bereits drei Minuten später glich Freiburg nach einem Eckball verdient aus. Bis zur Pause blieb das Duell ohne spielerische Höhepunkte.

Nach dem Seitenwechsel wirkte die TSG etwas frischer. Es entwickelte sich eine ausgeglichene, aber nicht besonders attraktive Partie. Erst nach einer Stunde kam Dampf in die Begegnung. Es begann eine Phase, in der sich sowohl die TSG als auch der SC Freiburg gute Chancen erarbeiteten, die jedoch ungenutzt blieben. Nach zehn schwungvollen Minuten verflachte das Spiel wieder. Wie aus dem Nichts gingen die Hoffenheimerinnen durch ein Eigentor der Sport-Clubs erneut in Führung (74.). In der Schlussphase versuchte Freiburg die drohende Niederlage noch abzuwenden, doch die TSG kassierte ausnahmsweise keinen späten Gegentreffer. „Wir sind einfach sehr froh, den ersten Sieg der Rückrunde feiern zu können“, so Chef-Trainer Jürgen Ehrmann. „Unter dem Strich war es ein ausgeglichenes Spiel, das Glück war heute aber auf unserer Seite.“ pk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019