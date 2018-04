Hoffenheimer Frauen zeigen großen Willen

Anzeige

Endlich drei Punkte: Am Mittwochabend sammelte die TSG 1899 Hoffenheim in der Frauenfußball-Bundesliga im Nachholspiel gegen die SGS Essen den ersten Sieg der Rückrunde. Beim 3:1 (2:1)-Erfolg erwischte die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann einen echten Blitzstart. Fabienne Dongus (2.) und Maximiliane Rall (10.) sorgten für die frühe Führung, doch Essen kam dank Lea Schüller (26.) zurück. Den Schlusspunkt setzte Franziska Harsch (90.).

Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den 1. FC Köln hatte die TSG zweieinhalb Wochen Zeit, sich neu zu ordnen. Gegen die SGS Essen setzte Trainer Ehrmann taktisch erneut auf ein 1-3-4-3, wechselte in der Anfangsformation aber drei Mal durch. Lena Lattwein begann für Stephanie Breitner im zentralen Mittelfeld, an ihrer Seite agierte Isabella Hartig. Fabienne Dongus nahm dafür die Position im Sturmzentrum ein, Nicole Billa fehlte krankheitsbedingt. Für Ricarda Schaber startete Sarai Linder in der Offensive.

Gegen die SGS Essen, bei der die TSG in der Hinrunde den ersten Dreier der Saison feierte, erwischten die Hoffenheimerinnen einen Sahne-Start.