Hoffenheims Frauen ziehen ins DFB-Pokal-Viertelfinale ein

Ein spannendes Baden-Derby im Achtelfinale des DFB-Pokals entschieden die Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim nach Verlängerung für sich. Gegen den SC Sand geriet die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann nach 20 Minuten in Rückstand, drehte diesen aber nach der Pause durch einen Treffer von Nicole Billa (77.), so dass es nach 90 Minuten keinen Sieger gab. In der 98. Minute erzielte Billa den entscheidenden Treffer zum 2:1-Erfolg.

Die Anfangsphase des Baden-Derbys bestimmte die TSG. Bereits in den ersten fünf Minuten spielten sich die Gäste mehrfach gefährlich vor das Tor des SC Sand, doch nutzten die Möglichkeiten nicht zur frühen Führung. Mit zunehmender Spielzeit kamen die Gastgeberinnen besser ins Spiel und gingen in der 20. Minute durch einen Freistoß in Führung. Doch die TSG ließ sich nicht beirren und es entwickelte sich bis zur Pause ein ausgeglichenes und umkämpftes Spiel.

Im zweiten Durchgang konzentrierten sich die Gastgeberinnen nahezu ausschließlich auf das Verteidigen des eigenen Tores und setzten so auch nur selten zu Kontern an. Die TSG erhöhte den Druck, aber fand nur selten Lücken in der dicht gestaffelten Defensive. So ergaben sich kaum Chancen.

Zerfahrene Partie

In der 76. Minute nutzte Nicole Billa eine Unaufmerksamkeit des SC zum verdienten und viel umjubelten Ausgleich. Bis zum Schlusspfiff kämpften beide Teams um den Siegtreffer, doch in der zerfahrenen Partie stand es nach 90 Minuten 1:1.

In der Verlängerung blieb die TSG die Mannschaft mit den besseren spielerischen Mitteln. Während SC-Schlussfrau Carina Schlüter die Gastgeberinnen in der 96. Minute mit einer Glanzparade noch vor dem Rückstand rettete, war sie zwei Minuten später machtlos. Eine Sander Spielerin lenkte den Ball nach einer Billa-Hereingabe ins eigene Tor. Der Sport-Club wehrte sich anschließend gegen das drohende Pokal-Aus, doch in der hochspannenden und hitzigen Partie fiel kein Treffer mehr. pik

