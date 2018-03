Hoffnung auf Besserung

Anzeige

Für die Bundesliga-Frauen der TSG 1899 Hoffenheim geht es am Sonntag wieder einmal um Punkte. Um 14 Uhr empfängt die TSG die SGS Essen im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim. Nach der dreiwöchigen Länderspielpause will sich die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann wieder besser präsentieren als zuletzt beim 1. FFC Frankfurt.

Trainer Jürgen Ehrmann über den Gegner: „Die SGS Essen hat in der Hinrunde sicherlich nicht so überzeugt, wie sie sich das vorgenommen hat. Seit der Winterpause präsentiert sich das Team von Trainer Daniel Kraus aber gut, auch wenn beispielsweise in München trotz des starken Auftritt keine Punkte herausgesprungen sind. Nicht umsonst stehen fünf Nationalspielerinnen im Kader der SGS. Mit Linda Dallmann haben sie eine der wohl derzeit besten Bundesligaspielerinnen in ihren Reihen, Nicole Anyomi und Lea Schüller bringen viel Geschwindigkeit in die Offensive.“

Personell ist bei der TSG längst nicht alles im Lot: Sarai Linder und Janina Leitzig sind krank vom Lehrgang der U20-Nationalmannschaft zurückgekehrt, auch Fabienne Dongus hat es nun erwischt. „Wir müssen abwarten, wie schnell sie wieder auf die Beine kommen“, sagt Ehrmann. Angeschlagen ist Leonie Pankratz. Sie hat muskuläre Probleme am Oberschenkel. Definitiv ausfallen wird neben den Langzeitverletzten auch Lena Lattwein mit einer Achillessehnenentzündung.