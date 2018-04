Hohe Hürden für die „Kellerkinder“

Anzeige

Der SSV Urphar/Lindelbach spielt am Sonntag in der Fußball-Kreisklasse B Tauberbischofsheim gegen die immer noch ungeschlagene Mannschaft Türkgücü Wertheim. Die konnte zwar ihr jüngstes Spiel erneut für sich entscheiden, der Trainer zeigte sich jedoch merklich unzufrieden mit der Leistung seines Teams. Wertheim wirkte gerade in der ersten Hälfte ausgepowert und ideenlos, für Trainer Angelo Cali war es „nicht die Mannschaft, die ich kenne“. Im kommenden Spiel will Türkgücü wieder die gewohnte Leistung zeigen und einen souveränen Sieg einfahren. Sollte das der Mannschaft erneut nicht gelingen, darf die Heimelf auf die Sensation hoffen. – Hinspiel: 5:1.

Beide Mannschaften stehen auf einem Relegationsplatz, doch trennen die SG Wittighausen/Zimmern II und die TSG Impfingen 21 Punkte voneinander. Die Heimelf entschied zwar das Hinspiel knapp für sich (1:0), sollten jedoch wieder alle Spieler der vom Verletzungspech verfolgten TSG fit sein, dürfte das Rückspiel nach diesem Saisonverlauf ganz anders laufen.

Torjäger der Kreisklasse B TBB 22 Tore: Max Weiske (IMpfingen). 21 Tore: Samet Karaveli (Türkgücü Wertheim). 14 Tore: Marcel Schönig (Boxtal II/Mondfeld). 12 Tore: Andre Göbel (Uissigheim II/Gamburg), Furkan Uzun (Türkgücü Wertheim).

Die Tabellennachbarn SV Anadolu Lauda und FV Brehmbachtal II trennt aktuell nur ein Zähler. Der SV Anadolu Lauda fiel in den vergangenen Partien durch eine sehr schwankende Leistung auf, aber auch der FV Brehmbachtal überzeugte nicht immer. Beide Mannschaften sollten erpicht darauf sein, endlich eine konstante Leistung auf den Rasen zu bringen, wollen sie doch im engen Mittelfeld keinen Boden verlieren. – Hinspiel: 4:3.