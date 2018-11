Hohebach geht als Herbstmeister in die Winterpause

Billingsbach – Schrozberg 3:3

Tore: 1:0 (51 Min.) Daniel Hörner 2:0 (53.) Dirk Kleinert 2:1 (65.) Jonas Meuder 3:1 (67.) Daniel Ley 3:2 (87.) Florian Bauer 3:3 (90.) Steffen Heffke. Besondere Vorkommnisse: 44. Minute (Gelb-Rot) Simon Kipphan FC Billingsbach.

Im Lokalderby waren die Gastgeber vor zahlreichen Zuschauern in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Elf, während die Gäste mit Kontern versuchten, zum Erfolg zu kommen. Torchancen waren jedoch kaum zu verzeichnen, da die Zuspiele in Strafraumnähe viel zu ungenau waren. Zwei FC-Chancen waren trotzdem zu sehen. Einmal verzog Daniel Hörner in der 15. Minute, als er zuvor zwei Gegenspieler im Strafraumeck ausgespielt hatte. Ein Schuss von Johannes Gröber wurde von den Gästen aus 15 Metern abgeblockt. Schrozberg hatte in der 25. Minute die Möglichkeit in Führung zu gehen, doch verzog Dominik Brenner nach einem schönen Konterangriff in aussichtsreicher Position. In der zweiten Hälfte kam es zum offenen Schlagabtausch. Die Partie wogte jetzt hin und her. Nach einem Doppelschlag von Daniel Hörner, der aus kurzer Distanz abstaubte, und Dirk Kleinert, der nach dem besten FC-Angriff den Ball überlegt ins Netz setzte, gingen die Einheimischen mit 2:0 in Führung. Die Gäste resignierten jedoch keineswegs. Florian Bauer traf die FC-Torlatte und Jonas Meudert schloss zum 2:1-Anschlusstreffer ab.

Fast im Gegenzug baute Daniel Ley mit einem knallharten 17-Meter-Freistoß die FC-Führung vom linken Strafraumeck zum 3:1 aus. Die Einheimischen verstanden es jedoch zu Hause erneut nicht, den Sieg über die Runden zu bringen. Florian Bauer schoss einen mehrfach abgewehrten Ball aus 12 Metern zum 3:2 ein. Nach einem Torwartfehler erzielte Steffen Hefke in der 90. Minute den von den Schrozberger Spielern umjubelten 3:3-Ausgleichstreffer. Reserven 0:1.

Wachbach II – Weikersheim/Schäftersheim II 0:2

Tore: 0:1 (56.) Nicolai Bach, 0:2 (84.) Pascal Unterwerner. – Zuschauer: 50. – Schiedsrichter: Josef Fuchs (SV Harthausen).

In einem mäßigen Kreisligaspiel gewinnt die SGM Weikersheim/Schäftersheim gegen den SV Wachbach II verdient mit 0:2. Die Gäste hatten über die gesamte Spielzeit die deutlich bessere Spielanlage. Keeper Ruck hielt seine Mannschaft mit mehreren Glanztaten im Spiel. So war es ein Frage der Zeit, bis die Gäste durch eine tolle Einzelaktion durch Bach in Führung gingen. Zwar steckte der SVW während der gesamten Spielzeit nie auf, aber zwingende Torchancen waren Mangelware. Kurz vor Ende machte Unterwerner mit dem 0:2 den Auswärtssieg für die SGM perfekt.

Rengershausen – Markelsheim/Elpersheim II 0:3

Tore: 0:1 (35.) Cedric Kamga, 0:2 (40.) Cedric Kamga, 0:3 (80.) Marijan Stankovic. – Zuschauer: 90.

Bei bestem Herbstwetter bestritt Rengershausen sein letztes Heimspiel in diesem Jahr. Zunächst gab es aber keine besonderen Höhepunkte, da es keiner Mannschaft gelang, sich entscheidend durchzusetzen. Die wenigen herausgespielten Torgelegenheiten konnten zumeist vom jeweiligen Torwart sicher pariert werden. Das Spiel entfaltete sich vornehmlich im Mittelfeld, wo jedoch die meisten Angriffsversuche vorzeitig an der gegnerischen Abwehr scheiterten. Die beste Chance hatte Rengershausen mit einem direkten Freistoß unmittelbar vor dem gegnerischen Strafraum, scheiterte aber an der Mauer der Gäste. Diese nutzten im Gegenzug sofort die Gelegenheit für einen schnellen Gegenkonter, der von der Abwehr der Heimelf nicht aufgehalten werden konnte. Aus dem Strafraum fiel der Führungstreffer in das rechte obere Toreck. Nicht lange danach konnte Markelsheim/Elpersheim über die linke Flanke einen Angriff erfolgreich vortragen und mit einem Hochschuss – wieder in das rechte obere Toreck – die Führung weiter ausbauen. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel abwechslungsreicher. Die Platzherren kämpften um den Anschluss, mussten sich aber gleichzeitig der druckvoll agierenden Gäste erwehren. Trotzdem konnte Rengershausen hierbei manch sehr gute Torchance herausspielen, aber leider nicht erfolgreich abschließen. Gegen Ende der zweiten Hälfte bekamen die Gäste noch einmal einen direkten Freistoß von der rechten Flanke zugesprochen. Dieser wurde mit einem hohen Distanzschuss direkt unter die Latte erfolgreich ausgeführt. Damit konnte Markelsheim/Elpersheim die durch den Schiedsrichter gut geleitete Begegnung endgültig für sich entscheiden. Reserve: 2:0.

Blaufelden – Creglingen II/Bieberehren 4:0

Tore: 1:0 (21.) Fabian Wernau, 2:0 (56., FE) Ralf Möbius, 3:0 (83.) Fabian Wernau,4:0 (93.) Adrian Heger.

Mit dem Sieg im letzten Hinrunden Spiel hält der TSV Blaufelden den Anschluss an die Tabellenspitze und lässt die Nachbarn aus Billingsbach und Schrozberg hinter sich.

Die Heimelf war gleich zu Beginn des Spiels hellwach und wurde durch den Treffer zum 1:0 durch Fabian Wernau belohnt. In der zweiten Hälfte änderte sich der Spielverlauf nicht wirklich. So war es der TSV Blaufelden, der per Elfmeter – selbstverständlich verwandelt – durch den Blaufelder Schlussmann Ralf Möbius zum 2:0 erhöhte. In der Folge überließen die Blaufelder den Gästen den Ball. Dadurch ergaben sich für den TSV immer wieder Chancen zum Kontern. Die vielen Konter der Heimelf wurden in der 83. Minute belohnt, als erneut Fabian Wernau das 3:0 erzielte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Adrian Heger nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte durch René Hertweck, die zum 4:0 führte. Reserve 1:2.

Mulfingen II – Harthausen 0:4

Tore: 0:1 (31.) Johannes Heidinger, 0:2 (33.) Johannes Heidinger, 0:3 (39.) Johannes Heidinger, 0:4 (87.) Daniel Wischke. – Zuschauer: 77. – Schiedsrichter: Helmut Fleischhacker , Wüstenrot.

Harthausen feierte bei goldenem Herbstwetter einen souveränen Erfolg in Mulfingen. Johannes Heidinger brillierte dabei mit einem lupenreinem Hattrick. Harthausen hatte von Beginn an mehr Ballbesitz. Mulfingen verstand es aber, wenig Chancen zuzulassen. Ab der 30. Minuten verloren die Einheimischen das Spiel innerhalb von acht Minuten: Dreimal war es Johannes Heidinger, der nach klasse Zuspielen aus dem Mittelfeld und einmal nach Flanke für die 0:3-Pausenführung sorgte. Im zweiten Durchgang zeigte Mulfingen weiterhin eine engagierte Leistung. Riedel traf nur den Pfosten, ehe Daniel Wischke kurz vor Ende mit einem Freistoß durch alle hindurch für den 0:4-Endstand sorgte. Reserven: 3:2.

Hohebach – Laudenbach 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 (21.) Michael Mack, 2:0 (33.) Jochen Schenkel, 3:0 (48.) Friedrich Ehrmann, 4:0 (75.) Manuel Zenkert. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Dieter Bembenek, Blaufelden.

Zum Spitzenspiel Erster gegen Zweiter wollten beide Teams ihre gute Leistung in der Vorrunde mit einem Sieg krönen. Hohebach kam besser ins Spiel und ging in der 21. Minute durch Michael Mack, der einen abgewehrten Ball vom Torwart zum 1:0 versenkte, in Führung. Kurze Zeit später köpfte Jochen Schenkel die Hohebacher freistehend aus kurzer Distanz zum 2:0.

Auch nach der Halbzeit war es Hohebach, das die besseren Akzente im Spiel setzte: Bereits in der 48. Minute fiel durch Friedrich Ehrmann mit dem 3:0 die Vorentscheidung. Das 4:0 erzielte schließlich Manuel Zenkert, der im Liegen einen hervorragend gehaltenen Ball von Rafael Götz doch noch spektakulär mit dem Hinterkopf versenkte. Hohebach geht nun als Herbstmeister in die Winterpause.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018