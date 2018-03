Hollenbach II an der Jagst chancenlos

Anzeige

Berlichingen/J. – Hollenb. II 3:0

Tore: 1:0 (53.) Dietmar Kotschik, 2:0 (60.) Dietmar Kotschik, 3:0 (90.) Dominik Pfennig. – Schiedsrichter: Thorsten Kayerbauer (Tauberbischofsheim).

In der ersten 15 Minuten war die Partie recht ausgeglichen. Leichte Vorteile und auch die besseren Möglichkeiten hatte allerdings die Heimelf. Danach verflachte das Spiel etwas. Die Platzverhältnisse waren auch nicht die besten. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Die erste Möglichkeit in der zweiten Hälfte nutzte gleich Dietmar Kotschik nach einer schönen Einzelleistung zur 1:0-Führung. Keine zehn Minuten später erhöhter derselbe Spiele auf 2:0. Bis zur 90. Minute war es dann ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beide Seiten. Den Schlusspunkt setzte aber Dominik Pfennig nach einem schön herausgespielten Konter auf 3:0.

Letztendlich war es ein hochverdienter Erfolg für den SVB/Jagsthausen.

Amrichsh. – Dörz./Klepsau 1:2

Tore: 0:1 (35.) Dennis Stier, 0:2 (80.) Marco Schmieg, 1:2 (82.) Florian Wolpert.

Da die Platzverhältnisse im Amrichshausen alles andere als gut waren musste man notgedrungen auf den Kunstrasen nach Künzelsau ausweichen. Beide Mannschaften gingen engagiert zur Sache, und es entwickelte sich ein kämpferisches Spiel. Die Gastmannschaft Dörzbach/Klepsau ging in der 35. Minute in Führung. Mit diesem Ergebnis ging man auch in die Halbzeitpause. Danach kamen die Gastgeber besser ins Spiel und erarbeiteten sich ein paar gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Durch einen Konter in der 80. Minute erhöhten die Gäste dann überraschend mit ihrem ersten richtigen Angriff auf 2:0. Postwendend schafften die Gastgeber zwei Minuten später den Anschlusstreffer zum 1:2. Danach gab es nur noch Chancen für die Heimmannschaft, die man jedoch nicht mehr zu einem Treffer nutzen konnte.

So blieb es bei einer unglücklichen Heimniederlage.

