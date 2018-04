Hollenbach spielt in Schwäbisch Hall voll auf Sieg

Anzeige

Für den FSV Hollenbach steht am Samstag das letzte Derby für diese Saison in der Verbandsliga Württemberg auf dem Programm. Um 14 Uhr ist der Tabellendritte zu Gast beim Schlusslicht Sportfreunde Schwäbisch Hall. Bisher hat der FSV in den Hohenlohe-Duellen nur zwei Punkte abgegeben – beim 1:1 in Öhringen. Weitere Derbypunkte wollen die Hollenbacher nicht lassen. Gegen den Verbandsliga-Letzten gehen sie als Favorit in die Partie. Das Hinspiel endete 2:0 für den FSV.

Da auch der Schwäbisch Haller Start ins Jahr 2018 missglückte, scheint der Abstieg kaum noch vermeidbar. Nur 13 Zähler wurden in 21 Spielen geholt. Zuletzt setzte es eine 2:3-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten SKV Rutesheim.

Dabei verletzte sich auch noch Mittelfeldspieler Tim Großberndt, der im Winter erst von Hollenbach nach Schwäbisch Hall wechselte, am Knie. Nicht nur deshalb gehen die Hollenbacher als Favorit in die Partie. „Wir wollen gegen Hall gewinnen. Wir unterschätzen die nicht. Aber auch wenn es ein Derby ist, müssen wir das Spiel gewinnen“, sagt Manager Karl-Heinz Sprügel. Das muss auch der Anspruch eines Tabellendritten sein, wenn er beim Letzten spielt. Zumal der FSV noch alle Möglichkeiten im Titelkampf hat – auch wenn er selbst immer mal wieder patzt. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Dorfmerkingen, zwei auf Normannia Gmünd. Dabei haben die Hollenbacher am 1. Mai als einziges Team der Top 3 noch ein Nachholspiel gegen den VfL Sindelfingen.