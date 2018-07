Hollenbach zurück in Landesstaffel

Anzeige

Hollenbach – Weinstadt 4:0

FSV Hollenbach: Topolaj, Krieger (45. Spitznagel), Pöthe, Meinczinger, Walter (59. Michel), Limbach, Heim (59. Hofmann), Reichert, Eichholz (46. Dobrautz), Braun, Beck. Tore: 1:0, 2:0 (6., 9.) Hannes Limbach, 3:0 (15.) Fabian Eichholz, 4:0 (43.) Hannes Limbach.

Nach nur einem Jahr reparierten die Hollenbacher C-Junioren den Betriebsunfall und sind nach einer Glanzleistung im Rückspiel nun wieder zurück in der Landesstaffel. Nach dem mageren 1:1 im Hinspiel gingen die FSVler von der ersten Minute an engagiert zu Werke und erspielten sich Torchancen beinahe im Minutentakt. So stand es bereits nach einer Viertelstunde 3:0 für die Heimelf durch Treffer von Limbach (zwei) und Eichholz – das Spiel war praktisch entschieden.