Hollenbacher C-Junioren wollen zurück in die Landesstaffel

Für die Hollenbacher C-Junioren-Fußballer geht es in Hin- und Rückspiel um die Rückkehr in die Landesstaffel. Gastgeber des Hohenloher Bezirksmeisters ist am heutigen Samstag um 15 Uhr die SG Weinstadt. Da Meister FSV Waiblingen III keine Berechtigung zum Aufstieg in die Landesstaffel besitzt, darf in diesem Fall der Zweitplatzierte der Bezirksstaffel Rems/Murr an der Aufstiegsrelegation teilnehmen. Das Rückspiel ist dann am Samstag, 30. Juni, um 11 Uhr auf dem Hollenbacher Kunstrasenplatz. Die Nachwuchskicker des FSV hatten sich mit 18 Siegen aus 18 Spielen und einer Tordifferenz von 126:6 souverän den Bezirksmeistertitel gesichert. Bild: Mangold